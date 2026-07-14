SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kamu İhale Kanunu’nun rekabete ve şeffaflığa imkan tanıyan açık ihale usulleri yerine, kanunun istisnai durumlar için öngördüğü 'doğrudan temin' ve 'pazarlık' sisteminin İzmir’deki bazı CHP'li ilçe belediyeleri tarafından kullanım sıklığı yeni bir tartışmanın kapısını araladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca’nın 'Kamu kaynaklarıyla Phuket tatili finanse ediliyor' çıkışıyla eleştirdiği harcama trafiğinde, milyonlarca liralık dev bütçeli organizasyonlarda bazı belediyelerin neden sürekli 'Taysa' organizasyon firmasını doğrudan muhatap aldığı sorusu siyaset gündeminde konuşulmaya başlandı.

Atmaca daha önce o firmaya dikkat çekmişti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca’nın, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sevgilisinin Phuket tatilinin Bornova Belediyesi tarafından finanse edildiği iddialarıyla kamuoyuna duyurduğu belgeler, gözleri 'Taysa Organizasyon' şirketine çevirdi. Söz konusu organizasyon şirketine ve belediyelerin alım yöntemlerine yönelik evrakları paylaşan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, ortaya çıkan harcama tablolarına çok sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da AK Parti Grup Toplantısı'nda konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca o dönem yaptığı açıklamada, 'Halk seni belediye başkanı seçecek sen kamu kaynağıyla halka hizmet etmek yerine kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayıp, Phuket tatilini finanse edeceksin. Sonra da çıkıp engelleniyoruz'diyeceksin' sözlerini söyledi.

Tek Firmaya Milyonlarca Liralık Doğrudan Hizmet Alımı

Resmi ihale ve doğrudan temin havuzundan derlenen verilere göre, Taysa Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, özellikle Bornova ve Karabağlar belediyelerinden ihalesiz, rekabetsiz ve doğrudan onay yoluyla (22-d ve 22-b maddeleri kapsamında) kalıcı bir iş hacmi yakalamış durumda. Firma, aylar öncesinden planlanabilen rutin programlar ve ulusal bayramlar için bile doğrudan sözleşmelerle öne çıkıyor:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sevcan Orhan Konseri (Bornova Bel.): 2.860.000,00

30 Ağustos Zafer Bayramı Oğuz Aksaç Konseri (Bornova Bel.): 1.925.000,00

Hobi ve Beceri Edindirme Kursiyerleri Etkinlikleri (Bornova Bel.): 892.750,00

Kültürel Mirasın Parklar Aracılığıyla Aktarılması Söyleşisi (Bornova Bel.): 789.000,00

2025 Yılı Faaliyet Raporu Toplantısı Organizasyonu (Bornova Bel.): 595.000,00

Aynı Gün Aynı Firmaya İki Ayrı Onay

Doğrudan temin sistemindeki en dikkat çekici ve tartışmalı örneklerden biri de Karabağlar Belediyesi’nin alım kayıtlarında görülüyor. Yasanın belirlediği doğrudan temin limit sınırlarına takılmamak ya da kanunen yapılması gereken 'açık ihale' sürecinden kaçınmak adına, tek bir dönemi kapsayan organizasyon işinin ikiye bölünerek aynı gün, aynı firmaya onaylatıldığı resmi belgelere yansıdı. Karabağlar Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2026 tarihinde, Taysa şirketine onay kayıtları şu şekilde sistemde yer aldı:

1. Onay (Kayıt No: 26DT442133): Şubat-Mart Aylarını Kapsayan Kültür ve Sanat Organizasyon Hizmet Alımı İşi — 258.829,48

2. Onay (Kayıt No: 26DT665709): Şubat ve Mart 2026 Aylarını Kapsayan Kültür-Sanat Etkinliklerinin Hizmet Alımı — 699.280,52

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Alımı İşi

Tutar: 235.400,00

Belediye Kursiyerleri Yıl Sonu Etkinlikleri ve Sahne Kurulumu Hizmet Alımı

Tutar: 412.500,00



Sadece İlçe Belediyeleri Değil, İZFAŞ da Var

Paylaşılan onay evrakları ve resmi ihale kayıtları incelendiğinde, organizasyon bütçelerinin sadece ilçe belediyeleriyle sınırlı kalmadığı görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık şirketi olan İZFAŞ’ın da bu alım trafiğinde çok büyük bütçeli ihalelerle devrede olduğu ortaya çıktı.

2025/76552 Kayıt Numaralı İhale: Fuarlar ve Organizasyonlar İçin Ses, Truss, Işık, Görüntü ve Reji Kiralama İşi — 25.491.260,00

2026/71198 Kayıt Numaralı İhale: Fuarlar ve Organizasyonlar İçin Ses, Truss, Scaff Sahne, Işık Kiralama İşi — 60.122.790,00

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Alımı:

Tutar: 1.450.000,00 TRY

İşin Tanımı: Kültür, sanat etkinlikleri ve sahne organizasyon hizmet alımı işi.

'İstisna' Yöntem Standart Hale mi Geldi?

Yasa gereği sadece acil, ani ve öngörülemeyen durumlar için bir kolaylık ve hız unsuru olarak sunulan 'Doğrudan Temin' yönteminin, takvimi net olan ulusal bayram konserleri, belgesel gösterimleri veya yıllık kurs kapanışları için standart bir alım biçimine dönüştürülmesi kamuoyunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. İzmir’deki ilçe belediyelerinin ve büyükşehir iştiraklerinin, bütçesi milyonları bulan bu organizasyonları neden çok katılımlı açık ihalelerle yarıştırmadığı ve söz konusu Taysa firmasının bu alımlardaki dikkat çeken sürekliliği konusunda belediye yönetimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.