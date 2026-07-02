Her yıl orman yangınları sanki olmazsa olmazlarımızdan biri gibidir. Bu yıl güzel yağış alan ülkemiz de susuzluk sorunu gece kesintileri belki olmayacak ama bu suyu yine israf etmeden kullanmayacağız gelişi güzel kullanacağız bol bol kullanacağız anlamına da gelmemeli.

Trafik de alınacak birkaç özel kararla defalarca yazmamıza, radyolar da söylememize rağmen henüz alınmış bir karar yok ama olur inşallah, araç içinde telefonla konuşmak nasıl yasaksa sigara içmek hatta araç kullanırken bir şeyler yemek de yasaklanmalı.

Hele sigara konusu gerçekten bu orman yangınlarında nasıl büyük bir rol oynadığını geçen yangınlarda gördük. Aynı nakarat olmasın dediğimiz şeylerin karşılığı var. Eğer illa yasal hale gelmesini de beklersek yanlış olur. Birey olarak toplum olarak da bu konuda hassasiyet gösterebiliriz. Ama ne yazık ki büyük bir çoğunluk sadece yasaklardan ve cezalardan anlıyorsa bu konu da da yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Hatırlayın daha düne kadar çok yakın geçmiş zamanda aracından inip kavga edenler trafik de magandalık nerdeyse hee haber bültenin de vardı. Şimdi neredeyse bitme noktasına bu kadar çabuk geldiyse burada yaptırımlar devreye girdiği için. Sadece para cezası değil aynı zamanda ehliyet iptali de söz konusu olunca kimse kavga etmek için aracından inmemeye başladı. Hem de ne kadar çabuk işledi bu kural...

İşte tam bu nokta da her şeyi geri sarmamak ve aynı olumsuz şeyleri tekrar tekrar yaşamamak adına birlikte hareket etme zamanı...