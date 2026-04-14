Güzel ülkemizin nüfusu...

“12 Nisan 2026” itibarıyla...

“87 milyon 850 bin 210” olarak belirlendi...

Maşallah diyerek; bi’kenara vuralım ki, nazar değmesin!

Bazen “hor baktığımız” toprak ana bile...

Hiç olmazsa aslanlar gibi bizi koruyor, gözetiyor...

Başka ülkelerin rüyasında bile görmediği tazecik yiyeceklerle...

Bizi taçlandırıyor...

Daha ne yapsın çiftçimiz, besicimiz?

Gelgelelim her şey “acayip pahalı”; üstelik...

Paramız giderek pul oluyor, geçinemiyoruz!

*

Bir başka “acıların dünyası”...

Her yaştan emeklinin cephesinde yaşanıyor...

Emekli utanıyor; gözyaşlarını gizlemeye çalışıyor...

Neden?

Çünkü...

Türkiye'de ortalama emekli maaşı “23.500 TL”...

Acıtan gerçek şu:

Emeklilerin yüzde 90’ı, ayda “25.000 TL”nin altında maaş alıyor...

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak uygulanmasıyla birlikte...

“5 milyon 722 bin 223 kişi”nin...

25 bin liranın altındaki gelir grubunda yer aldığı kesin...

*

“Gazete Oksijen”deki...

Mine Şenocaklı’nın haberinden birkaç satır bile müthiş etkileyici:

“Ankara Ulus’taki ucuz otellerin hepsi yaşlı emeklilerle dolu...

Odaların günlüğü 200 ila 400 lira arasında...

Aylık 6 bin lira ödeyen de var, 12 bin lira ödeyen de...

6 bin lira ödeyenlerin odalarında tuvalet ve banyo yok!

Bir otel köşesinde yalnız başlarına yaşıyorlar...

Ne evleri var, ne çoluk çocukları...

En az 25 yıl çalışıp çabalamışlar ve karşılığı...

Ne acıdır ki...

Bir “otel köşesi” olmuş!..⁠

*

“Nefes Gazetesi”nden İlke Çıtır’ın haberine göre...

Ankara’da evsiz emeklilerin kışı geçirmeleri için...

Valilik üç otel ile sözleşme yapmış...

Ne var ki, o sözleşme 1 Mayıs’ta sona eriyor...

Sözleşme yenilenmezse...

60 yaş üstü 400 kişi yine sokağa ve parklara mahkum olacak...

Çünkü...

Türkiye’de emekli olmak...

Artık bir “barınma mücadelesi”ne dönüştü!

Uçuşa geçen yüksek kiralar...

Düşük emekli maaşları nedeniyle...

Kirasını bile ödeyemeyen emekliler...

Yaşamlarını “ucuz” otel odalarında sürdürmeye çalışıyor...

Çok acı, çoook!

*

Emekli sayısının 17 milyona ulaştığı Türkiye'de...

Emeklilerin yaklaşık “yüzde 35”i üç büyük şehirde yaşıyor...

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise...

Emekli sayısı, çalışanların sayısını geçtiği şehirler olarak dikkati çekiyor...

Bu arada...

İzmir’de, 1 milyon 463 bin 57 sigortalı çalışan var...

*

Bir önemli ayrıntı daha...

Emeklilerin % 35.5’i, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşıyor!

...Ve, garip bir detay daha:

Zonguldak... Sinop... Balıkesir...

Emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği...

“Emekli kentleri” olarak dikkat çekiyor...

*

Bitiriyoruz...

En taze haberle...

Emekliye Temmuz sürprizi yolda...

En düşük maaş için “yeni rakam” gündemde...

Mart ayı enflasyon verileri sonrası...

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı yeniden gündemde...

İlk üç aylık zam oranı “yüzde 10,04” olarak kesinleşirken...

Altı aylık enflasyonun “yüzde 16”ya ulaşması halinde...

En düşük emekli maaşının...

“23 bin 200 TL” seviyesine yükselmesi bekleniyor...

“Haydi hayırlısı...” diyeceğiz ama...

Emekli vatandaşlar...

Özellikle gıda ürünlerinde...

Ard arda gelen zam yağmurunun devam edeceğinden...

Endişe ediyor...

Haksız da değiller...

Nokta...

Hamiş: Beklentiler doğrultusunda enflasyon verileri açıklanırsa 5 aylık enflasyonun “% 14,04” olması ve emekliler için zam oranının 5 aylık tutarının yine “% 14,04” olması bekleniyor... Bu veriye Haziran ayı enflasyon verisi eklendiğinde Temmuz 2026 emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak...

Sonsöz: "Emekliler mutlu değilse toplumun mutlu olması mümkün değildir... Günümüzde emeklilerimizin aylıkları maalesef tatmin edici seviyede değil... Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmek, ülkenin kalkınmasında alın teri bulunan emeklilerin en doğal hakkıdır... / Kazım Ergün... / Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı...”