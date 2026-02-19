"Hoş geldin şehri Ramazan" sözünü iki cami minaresi arasında gördüğüm de şehrimize hoş geldin Ramazan ağabey diye yazdıklarını düşünmüştüm. Biraz yaşım ilerleyince şehr kelimesinin Arapça ay anlamına geldiğini öğrendim. Yani Ramazan ayı hoş geldin anlamına geliyormuş.

TEKNE ORUCU

Çocukluğumdan beri Ramazan ayı çok özel bir aydır benim için... Tüm ailenin gece yarısı yataktan kalkıp sofrada birleşmesi... Oruç tutmaya niyet etmek. Öğlen saatine kadar hiçbir şey yiyip içmeden beklemek... Öğle ezanı okununca annem "hadi senin orucun bitti dua et yemeğini ye ama ilk lokman zeytin olsun" derdi. Ben dua eder. Zeytin tanesini ağzıma atıp, bir de şu içince iştahım kapanırdı. Sonradan bunun çocukları oruca alıştırmak için yapıldığını ve adının tekne orucu olduğunu öğrendim. Biraz büyüyünce oruç süreci uzadı. Annem ikindi ezanına kadar oruç tutmaya izin verdi. Ama tek başına oruç açmanın keyfi yoktu.

SADECE AÇ KALMAK DEĞİL...

Sonunda, "artık senin yaşın geldi bizim gibi oruç tutabilirsin" deyince ağabeyim. Orucu tam tutmaya başladım. Sahura kalkıp, yemek yiyip yatmak iftar saatini beklemek... İftar saatinde sofraya hep beraber oturup, dua edip birlikte orucu açmanın keyfimin ne kadar güzel olduğunu gördüm.

RAMAZAN EĞLENCESİ...

Ramazan ayında geleneksel eğlenceler de bir farklı olurdu. Meddah... Karagöz, Hacivat... Hala bazı belediyeler bu geleneği canlı tutuyor.

HOŞGÖRÜ AYI...

Ramazan bir hoşgörü ayı olduğunu, kimseyi kırmamak, üzmemek gerektiğini ve elimizden geldiğince birbirimize yardımcı olmak gerektiğini anladığım zaman bu ay benim için çok daha özel oldu.

Ne oruç tutuyorum diye tutmayanı kınadım ne de kendimi üstün gördüm. Herkesin eşit olduğunu biliyordum Ramazan ayı daha da fark etmemi sağladı.

Bu sene sahur sabah kahvaltısı gibi sabah saat: 06.00 kahvaltını yap işe git. Akşam 19.00 iftar... Herkesin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum

SONU BAYRAM...

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçlar ve ibadetler sonrasında bayram günlerine kavuşacağız. Çocukluğumdaki bayramların tadı pek kalmasa bile yine de bayram bir başkadır. O da bir başka yazının konusu olsun...