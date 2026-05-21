Şu sıralar onca gündemin ortasına bir tartışma düştü. İki yıldız, Nazan Öncel'in 26 yıl önce yazdığı bir pop klasiği "Erkekler de Yanar" şarkısında düet yapınca yıldız tutulması yaşandı. Bunun devamında bir Sezen klasiği düeti gelir diye bekleyenler yanıldı.

Türk Pop Müziğinin Kraliçesi, Minik Serçesi Sezen Aksu ile, Sokak Kızı Nazan Öncel arasında yaşananlar sosyal medyayı da ikiye böldü.

Yıllardır ufak tefek sürtüşmeler yaşayan iki yıldız bu düetle barıştı diye sevinirken aslında daha büyük yaralar açtığını gördük.

Nazan Öncel birkaç gün önce verdiği Harbiye Açıkhava Konseri sırasında işin perde arkasını anlattı. Oldukça doluydu ve kırıldığını ifade etti.

Sonrasında sosyal medya hesabında konser sırasında söylediklerinden pişman olduğunu ifade etti. Çok sevdiği biri tarafından yok sayılınca kalbinin kırıldığını, üzüntüsünü daha fazla içinde tutamadığını belirtti.

Sezen cepesinde henüz bir açıklama yok. Söylentilere göre Sezen son dakika çalışmayı yapmaktan vazgeçmiş ama şarkının duyurusu yapıldığı için mecburen yayınlanmış.

"Düet şarkıya bir ruh katmış mıydı?" sorusuna cevap vermek zor. Sezen çok geri plandaydı ve bence Emre Altuğ'un yorumunu aşamadılar. Ve bu her ne kadar kadın beyninden çıksa da bir erkek şarkısı, kadın sesine yakışmıyor.

"Erkekler de yanar hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil bizi yatak paklar... Napçaz şimdi yatcaz şimdi gidip de banka soyacak değiliz ya"

Her iki yıldızında farklı hayran kitlesi var. İkisini de seven bir kitle de var tabii ki İkisi de İzmirli... Suyun iki farklı yakasından... Öncel Karşıyakalı, Sezen Göztepe... Nazan 6 Şubat 1956, Aksu 13 Temmuz 1955 günü doğmuş. İkisinin de pop müziğe verdikleri tartışılmaz...

Yıldızlar arasında da Sezen ile darılanlar Nazan'a koşar. Öncel'e küsenler Aksu'ya sığınır. Dostluğun yanında bir rekabette vardır. Siyasi bakışları bu yazının konusu değil. Sonuçta müzik konuşuyoruz. Sanatçıları kendi görüşünden farklı diye yargılamak doğru değil...

Öncel, Harbiye'de muhteşem bir konser verdi. Sezen uzun zamandır sahnelere küs! Yeni bir albüm çıkardı sahibinin sesinden... Onunla avunuyor gönüller...

Kraliçe bir şekilde gönlünü alır Öncel'in... Siz gidin yaptıkları düeti dinleyin. Ulaşamayacağınız iki yıldızın sosyal medya hesaplarında klavye delikanlılığı yapmayın. Biraz saygı...

Biliyorsunuz Sezen önce "git" der sonra "gitme dur ne olursun...", Öncel ise "Gitme kal bu şehirde"

İki yıldızımızı her zaman gönül gönüle görmek isteriz. Nice ortak şarkılara...