Çilek yazın yaklaştığının müjdecisidir. Yeni dünya, erik, kayısı, kiraz, şeftali peşi sıra gelir. Yazın sıcağında içimize hoş bir serinlik verir.

Çilek kokusu ve lezzeti ile gönlümde ayrı bir yer tutar. Emiralem'de tarlaya gidip, toplamanın da keyfi bir başka olur.

Ben Kemalpaşalıyım. Biz meyve deyince Kiraz aklımıza gelir. Kemalpaşa'da yaşayan birçok ailenin geçimi kiraza bağlı... Bu yıl rekolte fena değil. Bereketli bir sezon olsun. Kiraz favorimdir ama çileğin yeri gönlümde ayrıdır.

FESTİVALLER ŞEHRİ İZMİR...

Festivaller kenti İzmir'in çilek kokulu festivali, Uluslararası Emiralem Çilek Festivali 15 Mayıs Cuma günü başlıyor.

Üç gün sürecek festivalde hem eğlenceye hem de çileğe doyacağız. Stantlardan festival anısına çilek objeli ürünler alıp, konserlerde şarkılara eşlik edeceğiz.

Çilek fidanı dikimi ve çocuk atölyeleri, tarım ve çilek sempozyumu, çilek toplama etkinlikleri sonrasında ünlü gurme Sahrap Soysal'ın şen kahkahaları eşliğinde en güzel çilekli pastayı ve çileği seçeceğiz. Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin beslenme ile ilgili öğütlerini dinleyeceğiz. Bir kavanoz çilek reçelini bir öğünde bitirmenin yanlış olduğunu vurgulanarak. Ama biz kaşık kaşık tüketeceğiz.

YURT DIŞINDAN KONUKLAR...

Bu yıl İtalya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova gibi çilek üreticisi ülkelerin temsilcileri ve çiftçileri de bilgilerini paylaşırken, dans ve müzik grupları da kültürlerini tanıtacak.

BAŞKAN PEHLİVAN SİZİ ÇAĞIRIYOR...

Menemen'in Başkanı Aydın Pehlivan bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirterek tüm İzmirlileri Emiralem'e beklediklerini ifade etti.

EFSANELER DE GELİYOR...

Güreşin iki efsanesi Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de Menemen'e gelip festivalde, en güzel çileği belirleyecek jüri arasında yer alacak...

EĞLENCE GARANTİ...

Sahnede sokak müzisyenleri, dans gösterileri, Oğuz Görceğiz, Derya Bedavacı ve Murat Boz festivale renk katacak...

Bu yazıyı yazarken Radyo Ege'de Berksan'ın 'Çilek' şarkısının çalması tesadüf mü acaba? "Çilek dudaklarına yapışıp kalıcam... "

Geçen hafta doğum günüm nedeni ile arayan tüm dostlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız...