Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti sınırları içerisinde, merkez üssü Hoy (Khoy) şehri olan bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 15:05:56'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Van'da hissedildi

Depremin koordinatları 38.80028 Kuzey enlemi ve 44.71778 Doğu boylamı olarak belirlenirken, sarsıntının coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'ye olan yakınlığı dikkat çekti. Depremin merkez üssü olan Hoy, Türkiye sınırına oldukça yakın bir noktada bulunuyor. AFAD verilerine göre sarsıntı, Van'ın Özalp ilçesine 39.88 kilometre mesafede gerçekleşti. Bu yakınlık sebebiyle, 4.0 büyüklüğündeki depremin Van'ın sınır bölgelerinde, özellikle Özalp'te hissedildiği bilgisi alındı.

Son durum ve yetkililerin açıklamaları

Meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki bu deprem sonrasında, herhangi bir olumsuz durum veya can/mal kaybı olup olmadığına dair yetkililer tarafından yakından takip başlatıldı.

Sınır bölgesindeki yerleşim yerlerinde hasar tespiti için ilk incelemeler yapılıyor. Özellikle yerin sığ olması (7 km) nedeniyle sarsıntının yüzeye yakın hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor. AFAD ve ilgili yerel yönetim birimleri, gelişmelerle ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.