Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin çöp tesisleri konusundaki açıklamalarına dair yaptığı değerlendirmede, süreçlerin planlama aşamasında olduğunu vurguladı.

Başkan Tugay, “Onların görüşleri değerli ve saygıya layık. Henüz fizibilite çalışmaları Bakanlıkla birlikte devam ediyor. Doğru aşamaya gelindiğinde fikirleri mutlaka alınacak. Biraz daha beklemeleri iyi olacak” dedi.

İZMİR’İN YATIRIMLARDAKİ EKSİKLİĞİ

Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç arasındaki tartışmalar hakkında da konuştu. İzmir’in uzun yıllar yüksek vergi ödemesine rağmen yeterli yatırım alamadığını belirten Tugay, “İzmir, CHP tarafından yönetilen 27 yılda çok vergi verdi, ama çok az yatırım aldı. Bu açıdan eleştiriler haklı. Son bir yılda bazı yatırımların gerçekleşmesinde yoğun çabamız oldu ve diyaloğa açığız. İzmir’in geçmişten alacağı çok” ifadelerini kullandı.

Ankara Ziyaretleri Devam Edecek

Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi projelerinin Bakanlık onayına tabi olduğunu hatırlatarak, Ankara ziyaretlerinin süreceğini açıkladı: “Önümüzdeki günlerde görüşmeler olacak. Daha çok görüşelim, daha çok çalışalım istiyoruz.”

PARTİ İÇİNDE GÖREV VURGUSU

CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ına dair genel bir değerlendirmede bulunan Tugay, “Genel Başkan Özgür Özel’in zorlu mücadeleyi yürüttüğü, önümüzdeki dönemde de genel seçimler dahil olarak mücadele alanlarını çalışacağı bir dönem. Genel Başkanımız kiminle çalışmak istiyorsa tercih ettiği kişi bizim de kabulümüzdür dedik. Ben onun kararlarına saygı duyuyorum. Hayırlı olsun dedik. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi görevlerimi, ilçe belediye başkanları kendi görevlerini yapacaklar. Hep beraber halkımıza hizmet getirceğiz. Seçimleri de kazanacağız. Bu süreç böyle bir süreç. Parti içerisindeki bir didişmeye, yarışmaya taraf değilim. Öyle bir şeyi doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİNDEKİ ÇALIŞMALAR VE TECRÜBELER

Karşıyaka Belediye Meclisi’ndeki ‘borç’ konusu sebebiyle AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı’nın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da benzer eleştirilerde bulunduğu iddialarına da yanıt veren Tugay, “Ben öyle yorumlamıyorum. Bazı hassasiyetler geliştirmiş olabilir. Bu çevresindeki kişilerin etkisi ile oluyor diye düşünüyorum. Şunu hatırlamasını dilerim: Ben Karşıyaka Belediye Başkanlığına başlarken sorunsuz borçsuz bir belediye almadım. Başladığımdaki ve bıraktığımdaki çalışan sayısına bakarsanız daha az sayıda çalışanla bıraktım. Çok sayıda da yatırım yaptık. 55’ten fazla park yaptık. Girişimcilik Merkezi’nden Sivil Toplum Yerleşkesine yılların çarşısını yeniledik. Bostanlı Pazar Yeri’nden bahsediliyor. Ben başladığımda şırıl şırıl çatısı akıyordu. Ben çok başarılı geçirdiğimiz bir dönemin sonunda bütçeye orantılandırdığınız zaman az borçla bıraktığımızı biliyoruz. Burada bir pandemi dönemi, yaşadığımızı İzmir Depremi atlattığımızı ve ekonomik kriz yaşadığımızı kimse unutmamalı. Bu yatırımlar yapıldı ve daha fazla borç yapılmadı. Aynı dönemde başka belediyelerle de karşılaştırılmasını rica ediyorum. Karşıyaka Belediyen Başkanı’mız bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanıdır. İnsanlar ona Cumhuriyet Halk Partili diye oy verdiler. O çerçevede hepimiz hizmet için çalışmalıyız ve Cumhuriyet Halk Partisi başarısı için bazı şeylere dikkat etmeliyiz. Yeni bir belediye başkanımız zaman içerisinde düşünceleri olgunlaşacaktır. Pazarcılar Odası’ndan birkaç kişi olaya dahil olur musunuz diye sordu. Bizim yetkimizde olmadığını söyledim. Bostanlı Pazar Yeri tamamen Karşıyaka Belediyesi’nin yetkisinde. Karşıyaka Belediye Başkanı düşüncemi sorsa söylerim ama sormadı. O yüzden benim yorum yapmam doğru değil. Benim başkan olduğum bir dönem benzer bir teklif geldiğinde bizim yaptığımız incelemede o bölgenin şu açıdan sorunlu olduğu, kıyı kenar çizgisi pazardan geçiyor o düzeltilmedi ve bakanlık kararı lazım. Burası aslında fuar alanı olarak geçiyor planda problem var. Pazar’ın belli alanı da TOKİ’ye ait. Kendi mülkiyetinizde bir yeri istediğiniz gibi kiraya verebilirsiniz ama burada böyle sorunlar olduğu için o dönem biz yapamadık. Hukuken başka çözümler buldularsa bilemiyorum”