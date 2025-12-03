Son Mühür / Erkan Doğan - Öğretmenlerin yıl içindeki çalışmalarına göre değerlendirilerek yarım maaşa kadar ikramiye alabildiği ödül sisteminin “objektif kriterlere göre işlemediğini” savunan Eğitim-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamalarının ise tatmin edici olmadığını dile getirdi.

“Kriterleri açıklayın, ayrımcılık algısını kaldırın”

Eğitim-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, ödül sürecinin şeffaf yürütülmediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Öğretmene verilen ödülleri hangi kriterlere göre veriyorsunuz? Biz isim istemiyoruz, yalnızca hangi sendikadan kaç kişinin ödül aldığını oranlarla öğrenmek istiyoruz. Üç kez başvuru yaptık ama hâlâ net bir açıklama yapılmadı. ‘Objektif kriterlerle belirliyoruz’ diyorlar ama bu kriterlerin ne olduğunu açıklamıyorlar.” Dalgalı, ödül alanların büyük bölümünün okul yöneticileri olduğunu belirterek bu durumun da sorgulanması gerektiğini ifade etti: “Genelde ödül alanlar idareciler oluyor. Oysa ödül, en zor koşullarda görev yapıp fedakârlık gösteren öğretmenlere verilmeli. Miktar önemli değil, motivasyon açısından önemli. Ancak üyelerimizde bir ayrımcılık algısı oluşuyor. Bu algıyı kaldırmanın yolu ise kriterleri açıklamaktır.”

Eğitim-İş: “Şeffaflık için verileri istedik”

Sendika, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuru yaparak, son iki yılda verilen disiplin cezaları ile ödüllerin sendikal dağılım içeren istatistiksel bir liste halinde paylaşılmasını talep etti. Dalgalı, taleplerinin kişisel veri niteliğinde olmadığını vurgulayarak: “Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını görmek istiyoruz. Ödül ve ceza dağılımındaki oransal farkları incelemek istiyoruz. İsterlerse anonim liste de verebilirler. Bu, sendikal faaliyetlerimiz açısından da önem taşıyor.”

dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yanıt: “Ödüller objektif kriterlerle veriliyor”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-İş’in başvurusuna resmi yazıyla yanıt verdi. Açıklamada ilçelerde görev yapan toplam 4.843 personel üzerinden yapılan değerlendirmelerde; 2024 yılında 243, 2025 yılında 270 personelin ödüllendirildiği, 2024 yılında 231, 2025 yılında 124 personelin ise disiplin kapsamında işlem gördüğ belirtildi. Müdürlük, sürecin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı: “Değerlendirmeler, ilgili mevzuat hükümleri ve yürürlükteki yönetmelikler doğrultusunda, objektif kriterler esas alınarak titizlikle yürütülmektedir. Sonuçlar; personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri, kurum içi katkıları ve mesleki performansları temel alınarak şekillendirilmiştir.”