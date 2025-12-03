Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bürokrasiyi azaltmak amacıyla belediye başkanı ve üst düzey bürokratlar aynı alandaki açık ofiste çalışmaya başlarken, Başkan Cemil Tugay’ın şirket genel müdürlerine, “Ofislerindeki makam odalarınızı kaldırın, toplantı odasına dönüştürün” talimatı verdiği ortaya çıktı.

Sabah açık ofis mesaisi başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bürokrasi devrimi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın daha çok özel sektörde yaygın olan ‘açık ofis’ uygulamasını belediyedeki bürokrasiyi azaltmak amacıyla yürürlüğe koyması son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Başkan Tugay, genel sekreterler, genel sekreter yardımcıları, şirket genel müdürleri her sabah fuar içerisindeki Büyükşehir Belediye binasında yer alan açık ofis alanında mesaiye başlıyor. Saat 11:00, 11:30 sularında üst düzey yöneticiler kendi ofislerine geçiyor veya sahadaki çalışma alanlarına gidiyor.

Tugay’ın talimatı ile makam odaları gitti, toplantı masaları geldi!

Başkan Tugay’ın ‘açık ofis’ uygulaması ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU, İZELMAN gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerine, “Makam odalarını kaldırın, makam odalarınızı toplantı odasına dönüştürün” talimatı verdiği öğrenildi. Bu talimatın ardından şirket genel müdürleri, makam odalarındaki koltuk ve masaları kaldırıp, yerine toplantı masası ve sandalyelerini koydu. Genel müdürlerin kendi ofislerindeki sekreterlerin kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu!

Üst düzey yöneticiler Son Mühür’e konuştu, “Bürokrasi azalır, iletişim artar”

Son Mühür’e konuşan üst düzey yöneticiler, yeni yönetim tarzının bürokrasiyi azaltacağını ve üst düzey yöneticiler arasındaki iletişimi de kuvvetlendireceği görüşünü taşıyor. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açık ofis çalışma sistemine geçeceğini duyurduğu kasım ayındaki bir etkinlikte “Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şirket genel müdürlerimizden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak açık ofis ortamında birlikte çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuşmuştu. Başkan Tugay, sekreterlikleri kaldırarak, tüm yöneticilerin ortak çalışabilecekleri bir kaç sekreterin iletişimi sağlayacağını da ifade etmişti. Başkan Tugay, “Arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsinin rızasını aldık. Umuyorum başarılı oluruz” şeklinde görüşlerini ifade etmişti.