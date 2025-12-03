Son Mühür / İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan’a, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Ankara’da ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Balçova Belediyesi tarafından ortak biçimde revize edilen İnciraltı planlarının geldiği son aşamanın ele alındığını belirten Karabulut, sürecin artık daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabulut, “İnciraltı Gelişim Derneği olarak, Ankara’da önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. İNGEDER olarak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan’ı ziyaret ettik. Görüşmede öncelikle revize planların son aşamasını, sürecin artık daha fazla gecikmemesi yönündeki beklentimiz ile İzmir’in ve biz İnciraltı toprak sahiplerinin kaybedecek bir tek günü dahi kalmadığını açık şekilde ifade ettik. Ayrıca bölgemizin SİT statüsüyle ilgili görüş, hassasiyet ve beklentilerimizi detaylı biçimde aktardık” dedi.

‘Kararlılık vurgulandı’

Görüşmenin devamında, Genel Müdür Hacı Abdullah Uçan’ın İnciraltı planlarının son aşamada olduğunu, Turizm Bakanlığı tarafından talep edilen bürokratik ve teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve kurul sürecinin ardından planlama çalışmalarının nihai aşamaya doğru ilerlediğini belirttiğini söyleyen Karabulut, “Bakanlık olarak planlamanın tamamlanması için süreci yakından kendilerine takip ettiklerini, tüm kurumların yoğun gayretiyle birlikte planların yakın bir zaman içerisinde askıya çıkarılabilme aşamasına ilerlediğini ifade edildi. Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, sürecin bürokratik olarak hiçbir aşamada tıkanmaması için hem Turizm Bakanlığı hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde gerekli siyasi desteği sağladığını, üst düzey yöneticilerle birebir görüşmeler yürüttüğünü ve planların tamamlanması konusunda kararlılığının tam vurguladı” ifadelerini kullandı.

“Mağdur etmeden ve talepler doğrultusunda…”

Son olarak verdikleri mücadelede kendilerine destek olanlara da teşekkür eden Karabulut, “İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak tabiat varlıkları genel müdürümüz Abdullah Uçan’a ve tüm bakanlık bürolarımıza; ayrıca İnciraltı planlarını tamamlanması için bugüne kadar yanımızda hep olan AK Parti İzmir milletvekilimiz Mahmut ve Atilla Kaya’ya çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’a ve Balçova Belediye Başkanı Sayın Onur Yiğit’e, İnciraltı planlama sürecine verdikleri katkı ve destekler nedeniyle de teşekkür ederiz. İnciraltı’nın planlanmasının, tüm kurumların ortak irade ve iş birliğiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu birliktelik sürdükçe, hem imar planlarının hem de 18. madde uygulamalarının toprak sahiplerini mağdur etmeden, bölge halkının talepleri doğrultusunda ve İzmir’e yakışacak şekilde sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde tamamlanacağına dair inancımız tamdır” diye konuştu.