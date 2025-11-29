Teknoloji devi Google, yapay zekâ ile öğrenme sürecini kökten değiştirecek bir vizyonu tanıttı. Tutor AI (yapay zekâ öğretmen) ile zengin-fakir her öğrenci; her an, her konuda ders anlatan, soru çözümüne yardım eden, her tür soruya yanıt verebilen sabırlı ve teşvik edici bir dijital özel öğretmene sahip oluyor. Tek ihtiyaç duyulan ise kameralı bir telefon…

Bütün bir hafta Radyo Ege’de programımda sizlere, ‘’bırakın telefonları, yavaşlayın, doğaya koşun’’ diyen ben, Google ’un bu haberi ile rotamı yeniden teknolojiye çevirdim.

Gerçekten de son 5 yıldır merak ettiğim her şey için YouTube’un, yapay zekanın kapısını çalıyorum. Merak ettiğim kitaplar, insanlar, felsefe, tasavvuf elbette yemek tarifleri… herhangi bir şey bozulduğunda nasıl tamir ederim, perdenin boyunu en pratik nasıl kısaltırım, hepsinin cevabı hemen elimin altında. Üstelik istediğim zaman ben uygun olduğumda. Teknoloji, yapay zekâ ulaşılabilir olduğundan evet hepimiz eşitlendik. Zengin fakir fark etmeksizin bilgiye ulaşabiliyoruz. Eğer medya okur-yazarlığınız varsa doğru kaynaklara ulaşmak da olası.

Hayat, yapay zekâ ile şekillenmeye başladı. Gündelik hayatımız hızla değişiyor. Mesela Sürücüsüz taksi devrimi artık gerçek. Robotaksilerin 40 milyon kilometre sürüş boyunca ortalama bir insana göre yüzde 88 daha az maddi hasara ve yüzde 92 daha az bedensel yaralanmaya yol açtığı görüldü. Bu devrimde kritik güvenlik teknolojilerinin ucuzlaması ve yapay zekâ büyük etken.

Robot çağı evlerimizde çoktan başladı. Memo adlı robot, akşam yemeği için kurulan masayı topluyor, üzerindeki eşyaları tek tek toplayıp ardından özenle bulaşık makinesine yerleştiriyor.

Bu yıl ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan gerçekçi bir ameliyat gerçekleştirdi. Robot, gerçek hayattaki tıbbi acil durumlara özgü beklenmedik senaryolar sırasında bile yetenekli bir insan cerrahın uzmanlığını sergiledi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Elbette bu konuda yol uzun ve karmaşık.

Gelecekte teknik sektörler daha hızlı ve ucuz hale geleceği, insan odaklı işkollarındaysa denetim, koordinasyon, karmaşık karar verme süreçleri ve istisnai durumların yönetimine yönelik yeni meslekler oluşabileceği yorumu yapılıyor.

Bazı sektörlerin "keskin şekilde daralacağı" ve birçok insanın bundan etkileneceği belirtiliyor. Diğer yandan çoğu mesleğin "sessiz şekilde yeniden yapılandırılacağı" öngörülüyor.

Veri, güvenlik, uyumluluk ve altyapı alanlarındaki değişimle yeni taleplerin ve iş alanlarının ortaya çıkacağı yine yapılan yorumlar arasında.

Belki de artık mesele teknolojiden kaçmak değil; ona bilinçle yaklaşmayı, insanı merkeze alarak birlikte yol almayı öğrenmek.