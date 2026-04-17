17 Nisan 1940…

Bu topraklarda yalnızca okullar değil, hayaller kuruldu.

1948 yılına kadar Anadolu’nun dört bir yanında 21 Köy Enstitüsü açıldı.

Ama hikaye yalnızca kuruluşla yazılmadı… Nasıl kapatıldığıyla da hafızalara kazındı.

1946 seçimlerinden sonra, bu büyük projenin iki mimarı; Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç görevden ayrıldı.

Ardından 1947’de, enstitülerin kalbi sayılan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı.

Aynı yıl Köy Eğitmen Kursları da tarihe karıştı.

Enstitüler bir süre daha ayakta kaldı…

Ama artık nefesi kesilmişti.

1950’de iktidar değişti.

CHP yenildi, DP iktidar oldu.

Yeni anlayış, bu modeli benimsemedi.

Ve 1954’te…

Bir eğitim devrimi sessizce sonlandırıldı.

+++

Bir düşünün…

Yoksul bir köy çocuğu…

Ayağında çarık…

Elinde nasır…

Gözünde umut…

O çocuk bir gün kitabı eline alıyor.

Ama sadece okumayı öğrenmiyor…

Hayatı öğreniyor.

Toprağı tanıyor…

Üretmeyi öğreniyor…

Kendi okulunu kendi elleriyle inşa ediyor…

Notaları öğreniyor, mandolin çalıyor…

Bağlama çalıyor…

Resim yapıyor…

Ve sonra…

Bir gün geri dönüyor köyüne.

Ama artık o eski çocuk değil.

Bir öğretmen…

Bir rehber…

Bir ışık…

İşte Köy Enstitüleri buydu.

+++

Hasan Ali Yücel’in inancı,

İsmail Hakkı Tonguç’un emeğiyle…

Bozkırın ortasında bir mucize büyüdü.

Sınıflar sadece kara tahta değildi…

Tarlalar derslikti.

Atölyeler öğretmendi.

Hayatın kendisi kitaptı.

Çocuklar sadece yazı yazmadı…

Toprak sürdü.

Duvar ördü.

Türkü söyledi.

Şiir yazdı.

Yani…

Eğitim sadece akla değil, kalbe de dokundu.

+++

Enstitüler bir şey daha yaptı:

Unutulmuş çocuklara “sen değerlisin” dedi.

Köyde doğmak kader değildir, dedi.

Yoksulluk yazgı değildir, dedi.

Ve en önemlisi…

“Sen de değiştirebilirsin” dedi.

Bir ülkenin en büyük gücü buydu:

İnanmış insan.

Üreten insan.

Hayata dokunan insan.

+++

Ama sonra…

O ışık rahatsız etti.

Düşünen çocuklar…

Sorgulayan gençler…

Üreten köylüler…

Halk okuyor, yazıyor, bilinçleniyordu.

Bazıları için bu fazla geldi.

Bazıları bundan korktu.

1946’dan sonra önce sesi kısıldı…

Sonra alanı daraltıldı…

Ve 1954’te tamamen susturuldu.

Bir okul kapanmadı aslında…

Bir umut yarım bırakıldı.

Bir gelecek törpülendi.

+++

Bugün dönüp baktığımızda içimizde derin bir sızı var.

“Keşke…” diyoruz.

Keşke o çocukların ışığı söndürülmeseydi…

Keşke o ateş büyüseydi…

Keşke eğitim, hayatın kendisi olmaya devam etseydi…

+++

Çünkü Köy Enstitüleri bize şunu öğretti:

Bir ülkeyi değiştirmek istiyorsanız…

Önce çocuklarına umut verin.

Ve o umut…

Bir kez yeşerdiyse,

toprağın altında da olsa yaşamaya devam eder.

+++

Bugün hala o ışığın izleri var.

Bir öğretmenin sesinde…

Bir köy okulunun duvarında…

Bir kitabın satırında…

Ve en çok…

Vicdanı hala sönmemiş insanların içinde.

Diyeceğim odur ki:

Köy Enstitüleri kapanmadı…

O ışığı söndürenler, karanlığı büyüttü.