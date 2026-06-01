SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Buca Belediyesi ne yönelik sabah yapılan eş zamanlı rüşvet ve yolsuzluk operasyon listesinde ilginç detay dikkat çekti. Daha önce yürütülen imar ve ruhsat yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici ile Yapı Ruhsat Personeli Cem Beşgül, mali şube ekiplerinin teknik incelemeleri ve dijital delilleri doğrultusunda yeni operasyon listesinde yer aldı. Hukukçular, tutuklu olan şüphelilerin yeni bir dosyaya daha eklenmesini, 'belediye bünyesinde geçmiş dönemlerde yürütülen imar-ruhsat trafiğinin süreklilik arz etmesi, delillerin birbirini beslemesi ve suç zincirinin organize niteliği' olarak yorumluyor.

Cezaevinden İfade Vermeleri Bekleniyor

Belediyedeki hakediş, imar ve ruhsat dosyaları üzerindeki geriye dönük incelemeler derinleştirilerek devam ederken, teknik takibe takılmamak adına rüşvet trafiğinde kullanılan şifreli yöntemler de mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, cezaevinde bulunan Bilici ve Beşgül’ün önümüzdeki günlerde savcılık talimatıyla adliyeye getirilerek ek ifadelerinin alınması ya da SEGBİS üzerinden sorgulanmaları bekleniyor.

Başsavcılık Açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili açıklamada,

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde;

- Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,

- İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,

- İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,

- Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,

- Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,

- Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edildi.'' bilgilerine yer verilmişti.