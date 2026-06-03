Taaa, en baştan heyecanını bastırdığı belliydi...

İğneyle oya işler gibi konuştu...

Ne ekonomik krizi unuttu ne de hayat pahalılığını...

"Bu ülkenin kantinlerinde, bu ülkenin evladına bir kaşarlı tost alamayacak kişiye tostu yarısından kesip 50 liraya satıyorlar!"

Dedi; kalpleri bi’kez daha heyecanlandırdı...

*



Salona "CHP Genel Başkanı" anonsuyla girdi; hem parti içi muhalefete hem de iktidara yönelik çok sert mesajlar verdi...

“Hain Kemal” sloganlarının atıldığı anlarda bile...

Adeta...

Atasözü seslendirir gibi şöyle dedi:

“İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran bir duygudur...”

*

Aynı zamanda hüzün dolu bir ayrıntıyı da dile getirdi Özgür Özel...

Ve...

An itibarıyla CHP’de başkalarının oturduğunu hatırlatarak...

Dikkat çekici örnekleri arka arkaya sıraladı:

“İftiracı, rüşvetçi, (Şu kişiye iftira atar bana da şu kadar para verirsen, savcı yolladı beni buraya...) diyen, benim suçüstü yaptığım Türkiye’den kaçarken yakalanan bir avukat, ev hapsi alan bir avukat... Ev hapsini kaldırmışlar partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp (Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı) diyor... İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor... Bu partide ilk gün biz partiden atıldıktan sonra hayır lokması dağıtır gibi çikolata dağıtan, canımız Ferdi’nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, bir gazetede (Çarpıldı...) diye dalga geçen karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor o baba evinde... Evladımız Gülşah’a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar, şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor alçaklar...”

*

Anlamlı bir sözü var Özgür Özel’in...

İzmir’de de seslendirmişti...

Aynen şöyle:

“Zaman ülkeyi kurtarma zamanıdır?”

“Neden böyle dedi?” diyebilirsiniz...

Çünkü...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

Halka ve partililere tarihi bir çağrıda bulunmuştu...

...Ve bu çağrı...

CHP’nin, “38. Olağan Kurultayı”na ilişkin verilen...

“Mutlak butlan" (hukuken yok hükmünde sayılma) kararıydı...

Ardından...

Siyasette yaşanan hareketli günler geldi...

Dahası var...

CHP lideri Özgür Özel...

Mahkemenin 2023 yılındaki kurultayı iptal ederek...

“Mutlak butlan" kararı vermesi ve...

Genel merkez binasının boşaltılmasıyla sonuçlanan...

Yargı süreci nedeniyle bu çağrıyı yapmıştı...

Nitekim...

Özgür Özel...

Yaşanan bu gelişmeleri...

“Hükümetin ana muhalefete yönelik bir müdahalesi”...

Olarak değerlendirmiş ve durumu...

“Muhalefetin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan!..”

Formülüyle özetlemişti...

*

Bitiriyoruz...

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir selamımla bin imza yollayanlara helal olsun, sonuna kadar yolları açık olsun” dedi... “Hain Kemal" sloganlarına müdahale ederek dikkat çeken bir mesaj verdi... İhanetin, başkalarının söylediği sözlerle değil...

Kişinin vicdanında hissettiği bir duygu olduğunu belirtti ve...

Bu tür sloganların son bulmasını istedi... Öfke yerine geleceğe dair umut veren sloganlar atılması çağrısında bulundu... Doğrusunu yaptı / yapıyor!

Nokta...

Hamiş: Özgür Özel anlatıyor: “Kılıçdaroğlu’na, bugüne kadar asla ağzımı açıp cevap vermedim, kötü söz söylemedim... Bugünden sonra da bu ortaya çıkan açık ifşaatla, bu milletin tepkisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşan muhalefetin tüm bileşenlerinden güç alan, dayanışma alan, muhalefeti aşan milletin vicdanında köpürüp taşan bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır, en kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür...

Sonsöz: Özgür Özel, "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etti; bu tür sloganların son bulmasını istedi... Katılımcılara seslenen Özel, öfke yerine geleceğe dair umut veren sloganlar atılması çağrısında bulundu...