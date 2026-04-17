103 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde...

12 Cumhurbaşkanı gururla, onurla görev yaptı; yapıyor...

Ve yine bilir misiniz?

Onlardan sadece ikisi...

Görev başında vefat etti...

Birincisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü...

Diğeri ise...

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal...

Bugün...

Türkiye Cumhuriyeti'nin...

“Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal”ın...

Vefatının 33’üncü yılı... (17 Nisan 1993'te kalp krizi sonucu...)

O’nu, İzmir’le özdeşlenen bir anı ile bugüne taşıyalım...

Takvimler, taaa, 16 yıl öncesini gösteriyor...

Kısa adı “İZTO” olan...

Bu kentin gururu İzmir Ticaret Odası’nın, 125’inci kuruluş yıldönümü...

1885 yılında kurulan odanın “125. Yaş” etkinlikleri...

2010 yılında İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen...

Cumhuriyet Balosu ile birlikte gerçekleştiriliyor...

O akşam, duygular coşkulu...

İzmir’in gözde işadamları...

Minik bir sempozyumda birlikte olmanın keyfini çıkartıyorlar...

“Baba patron Selçuk Yaşar”ın çevresinde...

Kimler yok ki?

“İzmir Ticaret Tarihi’nin Canlı Tanıkları” başlığı altında...

Selçuk Yaşar... Öner Akgerman... İsmet Yorgancılar... Erdoğan Tözge... Sabri Tanık...

Bir arada olmanın keyfini çıkartıyorlar...

Bir ara...

Yaşar Holding’in efsane patronu Selçuk Yaşar söz alıyor ve...

85 yaşında olduğunu...

İzmir’’in tarihinde “iyi veya kötü bir rol” oynadığını...

Yaşadıklarından ise...

Gençlerin ders çıkarması gerektiğini söylüyor...

Bundan sonrası çok ilginç...

Sıkı durun!

Kendisini “1950’’lerin sanayicisi olarak tanımlayan Selçuk Yaşar...

İzmir’’de 1950-1960 arası...

“Demokrat Parti ve Adnan Menderes’’in teşvikleriyle...

Sanayinin geliştiğini...

Bu gelişimin 1980 ihtilalinden sonra durduğunu anlatyor...

Ege Ordu Komutanlığı yaptığı sırada...

“Kenan Evren”le iyi ilişkiler geliştirdiklerini...

İzmir iş dünyası temsilcilerinin...

1980 sonrası yapılan seçimlerde...

Evren’in desteklediği partiye açık destek verdiğini...

Üstüne basa basa anlatıyordu...

Gerisini şöyle getirdi:

“Turgut Özal her ne kadar İzmir’e çok yakın davrandıysa da...

İzmir, onun partisine iyi bakmadı...

Özal iktidara gelince bunun intikamını her yönüyle İzmir’e ödetti... İzmir küçüldü...

Mesut Yılmaz da koalisyon üyesi olduğu dönemde...

İzmir’e ceza vermeye devam etti...

Hatta İzmir’de sanayiciliğin ve...

Bankacılığın çökmesi için elinden geleni yaptı...

Bunu bana söyleyen onun maliye bakanıdır...”

Salonda buz gibi bir hava esti...

Ardından...

Selçuk Yaşar sözlerine devam etti: “Ben yaklaşmışım sonuna işin ama bundan sonra benim söylediklerimin analizini gençler yapsın... Yaşım 85... Artık geriye çok birşey kalmadı. Zaten yaklaşmışsın sona. Ama öyle değil, (Sana ne be adam) diyemem...”

O buluşmada...

Ayrıca...

O günlerin İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın şu sözleri çok etkileyiciydi: “Barış ve güven içinde ticaret yapıyorlardı... Padişahın fermanı gelince, dönemin valisi, Kemeraltı’’na görevlileri göndermiş... İzmir’’in önde gelen işadamlarını toplamış ve bu kurum kurulmuş... O dönemdeki kozmopolit yapı odamıza da yansımış...”

Kısa bir süre önce kaybettiğimiz Çimentaş Kurucu Üyesi Öner Akgerman’ın, o buluşmadaki sözleri şöyle: “İzmir gelişmiş aydın bir kent... Geri kaldığı söylemlerine inanmıyorum... İzmirliler bazı şeyleri zor hazmediyor...”

Bitiriyoruz...

O gün, bugündür...

Görevi başında vefat eden...

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal...

Selçuk Yaşar’ın iddia ettiği gibi...

İzmir’e...

Gerçekten...

“Göz ucu ve dudak bükerek mi baktı?”

Aslında...

Turgut Özal'ın İzmir'i sevip sevmediği sorusu...

Siyasi tarihte ve daha çok 1983 seçimlerinde...

İzmir'in Özal'ı (ANAP) değil, askeri yönetimin desteklediği...

Turgut Sunalp'i (MDP) tercih etmesi bağlamında...

Yıllardır devam eden bir tartışma vardı...

Bu tercihin ardından...

Özal'ın İzmir'e karşı “mesafeli” durduğu...

Şehri cezalandırdığı ve bazı sanayi kuruluşlarını (Metaş, BMC gibi) ihmal ettiği iddiaları gündeme geldi...

Acaba doğru muydu?

Bitiriyoruz...

Çok anlamlı bir İzmir girişimi ile...

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar...

Babası merhum İsmet Yorgancılar’ın “İZELTAŞ”ı nelerle yaratırken...

Nasıl sıkıntı çektiğini...

Nelerle boğuştuğunu...

Bakın nasıl anlatmış hem ailesine hem de oğluna:

“İZELTAŞ’’ı kurarken, (Siz bunu yapamazsınız, el aleti üretemezsiniz... Tütün, üzüm ekin...) dediler... Fabrika 250 bin dolarsa devlet bize 50 bin dolar verebildi... Nereden nereye geldik? Siz de yılmayın, önünüze gelen her engeli yenin... Sorun, biz de yardımcı olalım... Dünya çok çalışıyor... Bizim de buna ayak uydurmamız lazım... Zaten Atatürk de, (Tek bir şeye ihtiyacınız var, çalışmak) diyor...

Acaba rahmetli (Turgut Özal) İzmir’deki...

Sanayi atılımının farkında mıydı?

Yoksa...

(Üstüne basa basa...)

Özel olarak bu kadim bereketli kent için...

“Sadece İzmir mi var, bu ülkede? Kalkınmaya ihtiyacı olan o kadar çok kentimiz var ki... Onlarla da ilgilenmemiz gerekir!”

Diyerek...

O günlere karşın...

Geleceğin Türkiyesi’nin fotoğrafını mı çekmeye çalışıyordu?

Acaba?

Nokta...

Hamiş: O tarih yazan İzmir’deki toplantıda Selçuk Yaşar’ın şu sözleri unutulacak gibi değildir: “Yaşım 85; artık geriye çok bir şey kalmadı... Zaten yaklaşmışsın sona ama öyle değil, sana ne be adam diyemem ki!”

Sonsöz: 13 Ekim 1927 doğumlu olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yaşasaydı 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 98 yaşında (99'undan gün alıyor) olurdu. 17 Nisan 1993'te hayatını kaybeden Özal, 1983-1989 yılları arasında başbakanlık, 1989-1993 yılları arasında ise cumhurbaşkanlığı yaptı...