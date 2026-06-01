Son Mühür / Buca Belediyesi’ne yönelik sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon kentte şok etkisi yarattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın yanı sıra belediyenin imar komisyonu üyeleri, başkan yardımcıları, şube müdürleri ve eski ilçe başkanları da gözaltına alındı. Dosyaya ‘gizlilik kararı’ verilirken; kulisler ise sürecin ne getireceği merak ediliyor.

Güzelbahçe’de benzer süreç yaşandı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de benzer bir durum Güzelbahçe’de yaşanmıştı. Gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklanırken daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Operasyonun ardından gözler doğrudan Buca’daki gelişmelere çevrilirken akıbetin Güzelbahçe’deki gibi olması durumunda olası senaryolar ise şimdiden konuşulmaya başladı.

“Buca’da siyaset her şeye gebe”

Gözaltına alınan 62 kişi içinde bulunan üç meclis üyesi sonrası gözler, Buca Belediye Meclisi’ne döndü. Olası bir tutukluluk durumunda meclisteki koltuk dağılımı şimdiden ilçe siyasetinin ana gündemi haline geldi. İlçede olası bir tutuklanma durumunda meclis aritmetiğinin kökten değişeceği belirtilirken “Buca’da siyaset her an her şeye gebe” mesajı veriliyor.

Mevcut tabloda CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın ise 18 meclis üyesi bulunuyor. Ancak süreçte olası bir ‘saf değiştirme’ durumunun da söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Bu tabloda, üç meclis üyesinin Cumhur İttifakı blokuna yanaşmasının meclisteki güç dengesini değiştireceği ifade ediliyor.

Özel-Kılıçdaroğlu etkisi: “Buca’yı herkes isteyecektir”

Öte yandan operasyonun zamanlaması ve hedef aldığı isimler nedeniyle, CHP Genel Merkezi’ndeki Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik geriliminin Buca’ya etki edebileceği düşüncesinde. Yaşanan bu kırılmanın Cumhur İttifakı tarafından yakından takip edilerek avantaja çevrilmek istediği ifade edilirken ilçenin önde gelen siyasileri “Buca’yı herkes almak isteyecektir” mesajı verdi.