Geçen hafta benim için çok özel iki gün geçirdik. Biri doğduğum gün, diğeri Sevgililer Günü... İki gün arayla sevdiklerimle bu özel günü kutladım. Doğum günümde ailem ve iş arkadaşlarımdan gelen mesajlar beni çok mutlu etti.

Sevgililer Günü aslında pazarlama dünyasının yarattığı bir gün... Hediyeler alındı. Esnafa can oldu. Kapitalizm kazandı. Olsun.

Bir nebze de olsa sevdiğinin yüzünü güldürmek insana mutluluk veriyor.

HOŞ GELDİN EY ŞEHRİ RAMAZAN...

Şimdi de Ramazan ayı başlıyor. Çok özel bir ay 30 gün boyunca orucumuzu tutup, ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz. Sonrada bu güzel günlerin mükafatı bayram günlerine kavuşacağız. Allah tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Bin aydan daha hayırlı olduğu söylenen Kadir Gecesi de bu ayın içinde yaşanacak. Tövbe edeceğiz. Hoş geldin Ramazan... Şükür bu yılda sana kavuştuk...

İZMİR YAĞMURA TESLİM OLMAYACAK...

Bugün sarı alarm verildi. Yani şiddetli yağmur bizi bekliyor. İzmir buna hazırlıklı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gereken tedbirleri almış.

Bu yağmurlar susuz kalmamamız için çok önemli... Barajlarda seviye yükseliyor.

Ama şehirde yine en önemli cadde ve sokaklarda şu birikintileri var. Rögarlardan sular fışkırıyor. İnsanlar suların üstünden atlayarak geçmeye çalışıyor. Ayağı kayıp düşse, bir yerini kırsa bunun hesabını kim verecek.

BELEDİYE YETİŞTİ...

Bunları düşünürken Belediye ekibi geldi. Sarı yağmurlukları ile hemen müdahale ederek tıkanan rögar kapağını açarak biriken suyu bertaraf etti.

Binanın üstündeki ejderha da yapılan bu harekete gülerek karşılık verdi. Yüreğine sağlık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay... Kalan üç yılda İzmir'de çok imza atacağın eser olacak...

GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIM...

Bergama Belediye Başkanı Prof Dr Tanju Çelik düşmüş, bacağı kırılmış. Görünmez kaza... Acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileşmesi dileğiyle...

BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BÜYÜYOR...

İzmir'in kuzeyindeki ışık, Bakırçay Üniversitesi'nde online yüksek lisans yapmak mümkün... Önümüzdeki dönem Karşıyaka'ya Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aliağa'ya Meslek Yüksekokulu gelecek. Yeni rektör Prof Dr Rasim Akpınar oldukça iddialı başladı çalışmaya... Kısa zamanda önce İzmir'in sonra Türkiye'nin gözbebeği olacak...

Yağmur hafif dindi. Bende şu göleti aşıp, İzmir'in en özel caddesi Kıbrıs Şehitleri'nde bir alışveriş yapayım. Gözlemlerimi haftaya yazarım.

Görüşmek üzere...