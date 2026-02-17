Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı 2026 yılında da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. 19 Şubat'ta yapılacak ilk sahur ve kılınacak ilk teravih namazı ile manevi iklim tüm şehri saracak. Gün boyu tutulan oruçların ardından akşam ezanıyla birlikte kurulacak iftar sofraları, birlik ve beraberliğin adresi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunmak için kolları sıvadı. Ekonomik koşullar ve Ramazan'ın birleştirici ruhu nedeniyle bu yıl iftar çadırlarına olan ilginin yoğun olması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Konak başta olmak üzere yaşadıkları ilçelerdeki toplu iftar alanlarını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 İZMİR İFTAR ÇADIRLARI NEREDE?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. Belediyenin organize ettiği iftar çadırlarının kesin konumları ve günlük değişebilen dağıtım noktaları hakkında en net bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar için çeşitli iletişim kanalları bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde anlık konum bilgileri yer almayabiliyor. Bu nedenle vatandaşların iftar noktalarını öğrenmek için Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ile irtibata geçmesi öneriliyor. İftar çadırlarının yerini öğrenmek isteyen İzmirliler, ALO 153 hattını arayarak veya 0530 919 40 35 numaralı WhatsApp hattı üzerinden mesaj atarak bulundukları bölgeye en yakın iftar noktasını öğrenebilir. Ayrıca Aliağa ve Menemen ilçeleri için 444 40 35 numaralı hat üzerinden de bilgi veriliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN GIDA YARDIMI BAŞVURUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece iftar çadırlarıyla değil, sosyal yardımlarla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Belediye, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 65 bin haneye gıda paketi dağıtımını başlattı.

Ramazan bereketinin evlere taşınması amaçlanan gıda paketlerinin içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı. Dağıtılan kolilerde; mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker gibi mutfakların olmazsa olmaz ürünleri bulunuyor.

KARŞIYAKA'DA İFTAR SOFRALARI NEREDE KURULACAK?

Karşıyaka Belediyesi, 2026 Ramazan ayı kapsamında ilçe genelinde kurulacak iftar sofralarının programını netleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelinecek. Karşıyaka'da ikamet edenler veya yolu buraya düşenler için belirlenen iftar takvimi ve yerleri şöyle sıralandı:

19 Şubat Perşembe: Cumhuriyet Düğün Salonu (İlk iftar)

23 Şubat: Zübeyde Hanım Mahallesi

25 Şubat: Örnekköy ve İmbatlı Mahalleleri

27 Şubat: Demirköprü Mahallesi

16 Mart (Kadir Gecesi): Karşıyaka Çarşısı

BUCA, BORNOVA VE KARABAĞLAR RAMAZAN ÇADIRI LİSTESİ

İzmir'in nüfus yoğunluğu en yüksek ilçeleri olan Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak'ta da iftar çadırı geleneği sürüyor. Vatandaşların kendi ilçelerindeki en yakın iftar noktasını öğrenmeleri için ilçe belediyelerinin 'Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü' veya belediye çağrı merkezleri ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Genellikle ilçe meydanları, pazar yerleri ve düğün salonlarında kurulan iftar sofraları, Ramazan ayı boyunca on binlerce kişiye ücretsiz hizmet veriyor. Balçova, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı ve diğer ilçelerde de belediyeler, belirli periyotlarla mahalle iftarları düzenliyor. Güncel listeler belediyelerin sosyal medya hesaplarından günlük olarak duyuruluyor.