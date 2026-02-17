Son Mühür / Erkan Doğan - Manisa Şehir Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde bir sağlık personeli tarafından darp edildiği iddia edilen 75 yaşındaki kadın hasta hakkında soruşturma açılırken, Başhekim Saka, morlukların verilen ilaçlardan kaynaklandığını düşündüklerini ancak her ihtimale karşı sağlık personellerini hastanın karşısına getirip, “Kim yaptı?” diyerek hastanın tespit yapmasını isteyebileceklerini söyledi.

Başhekim “Hastanın durumu ilaçlar ve Deliryum tablosu kaynaklı olduğunu düşünüyoruz, ancak soruşturmanın da gereği yapılacak”

Manisa Şehir Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde 75 yaşındaki bir kadın hastaya, sağlık personeli tarafından darp yapıldığı iddiası üzerine, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hastane Başhekimliği de kurum içinde inceleme başlattı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Serkan Saka, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, Son Mühür’de yer alan iddiaları değerlendirdiklerini, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ailenin yaptığı suç duyurusu kapsamında bir ‘adli rapor’ hazırlayacaklarını söyledi. Hastanın klinik tablosu hakkında da bilgi veren Dr. Saka, “Hastaya kan sulandırıcı verilmiş. Kan sulandırıcı nedeniyle vücudunda morluklar olması normaldir. Öte yandan hastada pnömoni gelişmiş. 70 yaşın üzerindeki hastalar yoğun bakıma kaldırıldıklarında Yoğun Bakım Deliryumu tablosu oluşabilir. Hastalar, ‘Sinekler uçuşuyor, cisimler görüyorum’ diyebilir. Bu hastamızda da böyle bir tablonun oluşabileceğini düşünüyorum. Tabiki ailesi Cumhuriyet Savcılığına başvurduğu için hasta ile ilgili bir adli rapor tutacağız. Annenin dediklerini doğru kabul edip, gerekirse yoğun bakım personellerini önünde toplayıp, ‘Kim yaptı?’ diye sorulabilir”

“Annem vücudundaki morlukları gösterdi”

Yoğun bakımda yatan hastanın oğlu Fatih Kanbay, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Annem bana, Cuma günü yoğun bakıma görüşmeye girdim. Annemin durumu kötü görünüyordu. Bana ‘hoşgeldin’ diyebildi ve gözleri doldu. Benden sonra iki ablam annemle görüşmeye girdi. Ablamlara, ‘Beni yoğun bakımda görevli bir personel beni dövüyor, sırtıma vuruyorlar, saçımı çekiyor’ demiş. Annemin sağ ve sol bacaklarında, sırt kısmında bir de boynunun arka kısmında vurma kaynaklı morluklar gördüm. Hastane başhekimliğine inip durumu haber verdim. Olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Annem senin nerene vurdular diye sorunca, vücudunda mor olan yerleri gösterdi. Annem darp olayını kısa boylu bir çalışanın yaptığını, diğer sağlık çalışanlarının kendisine iyi davrandığını söyledi” demişti.

Yoğun Bakım Deliryumu nedir?

Uzmanlar, yoğun bakım servisinde uzun süre kalışlarda ‘Yoğun Bakım Deliryumu’ görülebileceğini belirtiyor. Bu tabloda, hastanın bilinç düzeyi dalgalanır; hastalar zaman ve bazen yer veya kişi konusunda yönelim bozukluğu yaşarlar. Halüsinasyonlar, sanrılar ve paranoya görülebilirler.