İzmir'de Ramazan Pidesinin Fiyatı Netleşti!

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Sırtı, İzmir genelinde 300 gram Ramazan pidesinin 30 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

“Pide ekmekle kıyaslanmamalı”

Ramazan pidesinin üretim sürecinin ekmeğe göre daha maliyetli olduğuna dikkat çeken Sırtı, şu ifadeleri kullandı: “Pidede emek daha fazladır. Ustalık daha yoğundur. Un, su, tuz ve mayanın yanı sıra çörek otu, susam, yumurta sarısı ve pekmez karışımı ilave edilir. Süt ve yoğurt ilave eden fırınlarımız da var. Dolayısıyla ekmek ile pideyi kıyaslamak doğru olmaz.”

“Fırıncı da halk da zor durumda”

Fırıncı esnafının yaşadığı zorluklara da değinen Sırtı, fiyat belirlenirken tüketicinin alım gücünün göz önünde bulundurulduğunu vurguladı. Sırtı, “Fırıncı esnafının hak ve menfaatlerini gözetirken halkın da çıkarlarını dikkate alıyoruz. Tüketicinin alım gücü düşük. Ekmek fiyatlarını belirlerken bu durum göz önüne alınıyor ve çoğu zaman fırıncı özveri gösteriyor.” dedi.

İzmir’de fırıncı ile vatandaş arasında bir uzlaşı kültürü oluştuğunu ifade eden Sırtı, “İzmir halkı bunu biliyor. Bu nedenle diğer illerde görülen fırıncı-vatandaş çekişmeleri İzmir’de yaşanmıyor.” diye konuştu.

“Dedikodulara itibar etmeyin”

İzmir’de pidenin pahalı satıldığı yönündeki iddialara tepki gösteren Sırtı, net konuştu: “İzmir Fırıncılar Odası olarak açıklamamızı yapıyoruz. İzmir’de herkes şunu bilsin: 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL’dir.”

İstanbul ve Ankara ile yapılan kıyaslamalara da değinen Sırtı, “İstanbul ve Ankara’da 250 gram pide 25 TL, 350 gram pide 35 TL. Kilo fiyatı aynı hesaba geliyor. İzmir’de hakkıyla pişmiş, Ramazan ruhuna yakışan 300 gram pide üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.