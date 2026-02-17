Son Mühür- Son günlerde yeniden Mutlak Butlan tartışmalarına sahne olan CHP'de sürpriz bir istifa haberi geldi.

İktidara yakın kalemlerin, ''Üst düzey siyaset yapmış bir siyasetçi CHP'den istifa edip, Anahtar Partisi'ne katılacak'' iddiasını destekleyen adım, önceki dönem CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu'ndan geldi.



Geçmişe takılmadan, geleceği inşa etmek...



Türkiye'de siyasetin kısır bir döngü içine girdiğine işaret eden Merve Kır Müftüoğlu, ''Türkiye'nin içine sıkıştığı tartışmalarla vakit kaybetmeyen siyasetçilere ihtiyaç var. Siyaset geçmişe takılanların değil, geleceği inşa edenlerin olmalıdır.

Bugünlerde anayasamızın, üniter yapımızın muhafaza edilmesi için gereken mücadele 100 yıl önce verilen mücadele olmalıdır.

Siyasete başladığım ilk günkü coşkuyla siyasi mücadelemi Türkiyemiz'e yeni bir umut ışığı olabileceğini düşündüğüm Yavuz Ağıraliağaoğlu liderliğindeki Anahtar Partisi çatısı altında sürdürmeye karar verdim.

Anahtar Parti'nin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kararlılığı ve netliği temsil ettiğine inanıyorum'' açıklamasında bulundu.



CHP yönetimi kafa yoruyor mu?



CHP'de parti içi iktidar yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkati çeken Barış Yarkadaş,

''CHP Zonguldak Kadın Kolları eski Başkanı ve Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu da CHP’den istifa etti.

Müftüoğlu, Anahtar Parti’ye katılma kararı almış.

Sevgili Merve gibi istifa eden yüzlerce insanımız var.

CHP yönetimi bu istifaların sebebi üzerine kafa yoruyor mu acaba?

Hiç sanmıyorum…

Gündemlerinde bile değil…'' değerlendirmesinde bulundu.