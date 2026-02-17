Son Mühür - İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan değerlendirmeye göre, Kuzey Ege’de rüzgârın 18 Şubat Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla etkili olması öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre fırtınanın, günün ilerleyen saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra rüzgârın şiddetini kaybederek normale dönmesi öngörülürken, özellikle sabah ve öğleye kadar olan zaman diliminde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımı başta olmak üzere kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, özellikle denizciler, balıkçılar ve kıyı kesimlerinde bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. Açık alanlarda bulunacak vatandaşların da olası risklere karşı dikkatli davranmaları gerektiği ifade ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgârın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi çağrısında bulundu.