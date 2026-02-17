Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezde ziyaret etmesi konuşuldu ve usta kalem Hasan Çölmekçi gündem yaratacak bir kulis bilgisini paylaştı. ''Görkem Duman genel merkeze rest çekti, başka bir partiye geçmek için. Ancak başka bir parti kabul eder mi? AK Parti kabul etmez.'' diyen Çölmekçi, CHP iç siyasetinden önemli bilgiler verdi.

Hasan Çölmekçi'nin sözleri şu şekilde:

''Çağatay Güç genel sekreterdi daha sonra il başkanı oldu CHP’den. Burada tabiki belediye başkanı Cemil Tugay’ın etkisi büyüktü. Kendi genel sekreter yardımcısını il başkanı yaptı. Fakat ikilide İzmir’deki belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Şimdi birincisi Buca’da. biliyorsunuz Çağdaş Kaya gitti. peki, Çağdaş Kaya kimdi? Eski parti sözcüsü, Deniz Yücel’in getirdiği bir isimdi. Yine aynı şekilde belediye başkanı Görkem Duman da onun getirdiği bir isimdi. Bu üçlüyü buca’nın başına getiren, gerçektende sorun çıkaran Deniz Yücel’di. Deniz Yücel gittikten sonra, bunları da koruyan kollayan kimse de kalmadı. Önce çağdaş Kaya gitti. Onun aından da Gazi Çırak istifa etti. Şimdi bir tek Görkem Duman kaldı.''

''AK Parti kabul etmez''

''Görkem Duman genel merkeze rest çekti, başka bir partiye geçmek için. Ancak başka parti kabul eder mi? AK Parti kabul etmez. Çünkü, Cumhurbaşkanımız çıkıp kürsüden, tam 3 kez, Görkem Duman’ın Phuket tatili ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan, dayak olaylarına karıştı. Buca’yı iyi yönetemiyor. Buca gerçekten büyük sıkıntı içinde. Buca şu güne kadar, herhangi bir katkı koyduğunu görmedim. Oradaki imarlar, çok sıkıntılı ve yargılamalar olabilir. Bununla birlikte, cinayetler işlendi orada. Hem de belediye tesisinin içinde…. Hem de belediyenin verdiği işletmeci yaptı ya da yaptırdı bunu. O yüzden, Buca şu anda İzmir’in en sıkıntılı yeri. Görkem Duman’a istifa et baskısı geldiğini duydum. ‘Sen bırak, meclisten biri gelsin’ dendi. Bu türk siyasetinde daha önce görülmüştü. Fakat, o da rest çekiyor, ‘ben başka bir partiye geçeceğim’ diye. Ama bu AK Parti değil. Başka bir partiye geçeceğini söylüyor. Bunun içinde; İl başkanı, belediye başkanı ve o fotoğrafta olmayan bir belediye başkanı Ankara’ya çağrılıyor ve genel başkan özgür Özel de onlarla bu konuyu konuşuyor. Durum bundan ibaret.''

Özgür Özel ne dedi?

''Özel’in ne dediğini bilmiyorum fakat heralde iknaya mı çalıştı? Yoksa, ‘kardeşim, durumun kötü’ mü dedi? ‘seni koruruz, kollarız’ mı dedi? bilmiyorum ne dediğini. Ama bunlar tahmin tabi… Ama, burada bir sıkıntı var. Genel merkez de buna parmak basmak istiyor. Hatta 2 tane kayyum gönderdi, onlarla da olmadı. Buca da durum şu an bu.''