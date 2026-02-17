Son Mühür- İzmir Buca Belediye Başkanlığı, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi istihdam edilmek üzere toplam 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik açılan kadrolar için KPSS taban puanı 65 olarak belirlendi.

Mezuniyet gruplarına göre kadro dağılımı

Belediye tarafından yayımlanan tabloda, farklı eğitim düzeylerinden adaylara fırsat tanındığı görülüyor:

Lisans Mezunları: İşletme, İktisat, Lojistik, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun 3 kişi (KPSS P3).

Ön Lisans Mezunları: Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Çevre Koruma, Adalet ve Gıda Teknolojisi gibi bölümlerden mezun 3 kişi (KPSS P93).

Lise Mezunları: Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun toplam 9 kişi (KPSS P94).

Adaylarda aranan özel şartlar

Zabıta memurluğu için genel devlet memurluğu şartlarının yanı sıra fiziksel kriterler de ön plana çıkıyor. Adayların sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Boy şartında ise erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise 1.60 metre boy sınırı aranırken; boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasındaki farkın (+,-) 10 kilogramdan fazla olmaması şart koşuluyor.

Başvuru yeri ve tarihleri

Adaylar başvurularını 23 Mart 2026 ile 25 Mart 2026 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek. Başvuruların, gerekli belgelerle birlikte Buca Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor. Posta veya internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav süreci ve değerlendirme

KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısının 5 katı kadar aday (toplam 75 kişi), 6 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek.

Sözlü Sınav: Anayasa, Atatürk İlkeleri, 657 sayılı Kanun ve mahalli idareler mevzuatından oluşacak.

Uygulamalı Sınav: Mesleki bilgi ve sportif dayanıklılık ölçülecek.

Başarı puanı; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si ve KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Sonuçların ilanı

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 30 Mart 2026 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini de aynı adres üzerinden temin edebilecekler.