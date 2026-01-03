Konu: MUTLU BİREY, MUTLU AİLE, MUTLU TOPLUM

Düzenleyen, ‘ İzmir Güneş ve Ay Derneği’

Konferansın konusu: Sevgi, aile mutluluğunun anahtarıdır. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumu oluşturmak.

Program Akışı: Canlı ilahi dinletisi/ Video ve slayt gösterisi/ Semazen gösterisi

*

Sokak sokak dağıtılan Konferans başlıklı küçük el ilanında bay ve bayan tüm halkımızın davetli ve girişin ücretsiz olduğu olduğu yazılı.

Konferans, 2 Ocak’ta saat 19.00-21.00 saatleri arasında, Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi’nde…

Ben, spotçular çarşısının altındaki Hira Antika’nın sokağında karşılaştım boynunda asılı ses cihazından yüksek sesle bu duyuruyu yapan kişi ve yanındaki iki arkadaşla.

Konuşmasının sonunda da özellikle etkinliğin siyasi olmadığına vurgu yapıyordu. ‘’ Etkinliğimiz siyaset dışıdır.’’ diyerek…

Merak edip konuşan kişiye sordum, ‘Neden siyaset dışı?’ diye. Gülerek bir şeyler söylemeye çalıştı.

İzban’a geldiğimde benzer bir ses duyunca fotoğraflarını çekmek için sesin geldiği yere yönelince bir dolmuşla karşılaştım. Dolmuşun içindeki kişi anonsuna devam ediyordu. Son tümcesi, Hira Antika önünde karşılaştığım beyefendininki gibiydi: ‘’ Etkinliğimiz siyaset dışıdır.’’

*

Tarafsız AKP’li Cumhurbaşkanının oğlu ve kızı televizyon ekranlarında siyaset yapıp duruyorken, mollalar camide/ sokakta ve aklınıza gelen her yerde siyaset yapıp duruyorken, kamu yöneticileri AKP adına propaganda yapıp duruyorken ‘İzmir Güneş Ve Ay Derneği ‘düzenlediği bir etkinliğin ısrarla siyaset dışı olduğunu haykırıyordu.

Merak edip google’dan bu derneğin sayfasına bakayım dedim. Karşıma ‘Ay ve Güneş Sanat Derneği’ çıktı.

‘ Dernek, sanatsal faaliyetleri desteklemek üzere sanatçıların sanatsal üretimlerine katkıda bulunmak, kültürel ve kuramsal altyapılarını geliştirmek ve onların tanıtımlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaca ulaşmak için yapmamız gerekenler; başta YASME olmak üzere misafir sanatçı programlarını destekleyerek sanatçılara üretim alanı sağlamak.

Sergiler açmak, sanat projeleri geliştirmek, müze ve sergi salonu açmak, sanat eseri koleksiyonu oluşturmak. Sanat eserleri, sanat tarihi, sanat eleştirisi, sanat kuramı ve sanatla ilişkili antropoloji, sosyoloji ve tarih gibi alanlarda yayınlar çıkarmak, panel ve sempozyumlar düzenlemek, eğitimler organize etmek veya eğitimlere katkıda bulunmak, burs vermek, sanat odaklı geziler düzenlemek, sanatçıların yurtiçi ve yurt dışında tanıtımlarını desteklemek amacı ile kurulmuştur.’

Nedense aklıma hemen Charles De Gaulle’ün o ünlü sözü geliverdi: ‘’ Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir.’’

‘’ Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye mahkum olmaktır.’’

Bu ünlü söz de Eflatun’un… Yani Platon’un…

İnsanın sosyal bir canlı olduğu herbirimizin malumu…

Toplumun olduğu her yerde siyaset vardır.

Siyasetin bir durum değil bir süreç olduğu, insanlık ve toplumsal yaşam var olduğu sürece her gün hayatımızda olacağı bir gerçek…

‘Geçinemiyoruz’ gerçeğini sesli dile getirebilmektir siyaset.

Şu soğuk kış günlerinde evi barkı ve parası pulu olmayanlar için devletin ilgili kurum ve kişilerini arayıp evsizlerin barksızların ne durumda olduğunu sormaktır siyaset.

Milyonlar ‘Hak- Hukuk-Adalet’ diyorken suskun kalmamak demektir siyaset.

Hiçbir devlet görevi olmamasına karşın korumalar eşliğinde gezip dolaşan kimileri için soru sorabilmektir siyaset.

Dernek olacaksınız, çeşidi belirsiz etkinliklere imza atacaksınız ve düzenlediğiniz bir programın megafonla ‘siyaset dışı ‘olduğunu söyleyeceksiniz.

Apolitikliğe çağrı mı yoksa bu sözle bile anlaşılmaz bir siyasete imza atmak mı ‘ Etkinliğimizsiyaset dışıdır’ zırvası?

*

Saçmalığınıza Ay ile Güneş’i bulaştırmayın hiç olmazsa…