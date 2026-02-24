Osman Günden / Son Mühür - İzmir’in en önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan İZBAN’da sabah saatlerinde meydana gelen arıza, seferlerde aksamalara yol açtı. Yetkililer sorunun sinyalizasyon kaynaklı olduğunu belirtirken, İZBAN tarafından henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. İşe ve okula gitmek üzere yola çıkan çok sayıda vatandaş ise yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.

İstasyonlarda anons yapıldı

İZBAN'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Madur olan vatandaşlara istasyonlarda anons yapıldı ve arızanın sinyalizasyon kaynaklı olduğunu söylendi.

Kart dolum da vatandaşı mağdur ediyor

İZBAN'daki kart dolum istasyonlarındaki arızalar da yolcuları çileden çıkartıyor. Bir çok dolum istasyonu çalışmazken, 200 TL banknot geçmemesi de sorunları büyütüyor.