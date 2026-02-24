Son Mühür- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'de gerçekleştirdiği 38.Olağan Kurultayı'nda seçime hile karıştırma şüphesiyle açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın bulunduğu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu.

İstanbul onay verirse...



İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara'dan gelen isteğe olur vermesi halinde 1 Nisan'a ertelenen dava hakkında beklenmeksizin birleştirme kararı verilerek, dosya İstanbul'a gönderilecek.

Davanın Ankara'dan İstanbul'a taşınma ihtimalinin masaya gelmesi AK Parti eski Milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.

2 önemli detaya dikkat çekti...



''Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, CHP 38. Kurultayı’nda ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ gerekçesiyle açılan ceza davasındaki verdiği kararda ilginç bir ayrıntı var'' vurgusunda bulunan Şamil Tayyar,

''Savcılık, dava konusu dosyayla İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB dosyasının birleştirilmesini istemişti malum.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın bu talebini ‘şahsi, fiili ve hukuki irtibat’ bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza’ya iletme kararı alırken, talebe olumlu yanıt verilmesi halinde ‘usul ekonomisi’ dikkate alınarak 1 Nisan duruşma günü beklenmeksizin dosyanın birleştirilmek üzere gönderilmesi kararı almış.

Dolayısıyla İstanbul erken karar verirse Ankara, 1 Nisan’daki duruşma gününü beklemeden dosyayı İstanbul’a gönderip kapatacak'' hatırlatmasında bulundu.



Özgür Özel aynı dosyadan yargılanabilir...



''Dosyanın birleştirilmesi, ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ suçlamasının ‘örgütlü suçlar’ kapsamına girmesine, Özgür Özel’in de İmamoğlu’yla aynı dosyada yargılanmasına yol açar'' diyen Şamil Tayyar,

''Özel dokunulmazlığı olduğu için yargılamaya vekillik bitince dahil olur.

Asıl espri, birleştirme kararı ve sürecin kısalması, hukuken zorunluluk olmasa da istinaftaki ‘mutlak butlan’ dosyasını etkileyebilir, kararın 1 Nisan’ı beklemeden daha erken çıkmasına yol açabilir.

Özetle mevzu budur'' değerlendirmesinde bulundu.