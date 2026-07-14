Hayat bazen insanı en çok inandığı cümlelerle sınar. Çocukluğumuzdan beri kulağımıza fısıldanan bir söz vardır: "İyi şeyler iyi insanların başına gelir." Ne kadar güzel... Ne kadar umut veren bir cümle...

Hayat bazen insanı en çok inandığı cümlelerle sınar.

Çocukluğumuzdan beri kulağımıza fısıldanan bir söz vardır:

"İyi şeyler iyi insanların başına gelir."

Ne kadar güzel... Ne kadar umut veren bir cümle...

Ama sonra hayat başlar.

İyi insanlar aldatılır.

İyi insanlar kaybeder.

İyi insanlar hastalanır.

İyi insanlar yalnız kalır.

Ve bazen en ağır yükleri de yine en iyi insanlar taşır.

İşte tam da burada insanın aklı karışır.

"Demek ki iyi olmak yetmiyor..." diye düşünür.

Oysa belki de yanlış yere bakıyoruz.

Belki de "iyi şey" dediğimiz şey, sadece para, makam, şöhret ya da kusursuz bir hayat değildir.

Belki iyi insanların başına gelen en büyük iyi şey; vicdanlarını yastık yapıp huzurla uyuyabilmeleridir.

Çünkü kötülük kazandığında alkış alabilir...

Ama vicdan hiçbir alkışı satın almaz.

İyi insanlar bazen kaybeder.

Fakat kendilerini kaybetmezler.

Bugün çıkar uğruna dostunu satan biri belki kazanmış gibi görünür.

Belki daha zengin olur.

Belki daha güçlü görünür.

Ama geceleri aynaya baktığında gördüğü insanı sevemiyorsa...

Asıl kaybeden odur.

İyi insan olmak, dünyanın en pahalı yatırımını yapmaktır.

Getirisi hemen görülmez.

Faizi sessiz işler.

Bir çocuğun size duyduğu güven...

Bir annenin ettiği dua...

Hiç tanımadığınız birinin size "Allah razı olsun" demesi...

Yıllar sonra bile unutulmayan bir iyilik...

İşte bunlar bankalarda açılan hesaplara benzemez.

Bunlar insanın kaderine yazılan görünmez servetlerdir.

Hayatın matematiği bazen bizim hesabımıza uymaz.

Bugün verdiğiniz bir iyilik, belki yıllar sonra hiç ummadığınız bir kapıyı açar.

Bazen de hiçbir karşılığı olmaz.

Ama iyiliğin en büyük karşılığı zaten karşılık beklememektir. Çünkü iyilik ticaret değildir. İnsanların büyük kısmı, iyiliğin ödülünü olaylarda arıyor.

Oysa ödül, insanın karakterinde saklıdır.

İyi biri olarak yaşamak...

Kimsenin canını yakmadan yürüyebilmek...

Ardında güzel hatıralar bırakabilmek...

Belki de dünyanın en büyük zenginliğidir.

Unutmayalım...

Hayat herkese aynı adaletle davranmayabilir.

Fakat zamanın çok güçlü bir hafızası vardır.

Bugün attığınız her iyilik tohumu, bir gün mutlaka filizlenir.

Belki sizin bahçenizde...

Belki çocuklarınızın...

Belki hiç tanımadığınız bir insanın hayatında...

Ama mutlaka yeşerir.

Bu yüzden iyi olmaktan vazgeçmeyin.

Çünkü iyi insanlar her zaman en kolay hayatı yaşamazlar.

Ama en anlamlı hayatı onlar yaşarlar.

Ve günün sonunda geriye ne kadar kazandığımız değil...

Ne kadar insanın yüreğine dokunabildiğimiz kalır.

Belki de hayatın en doğru cümlesi şudur:

İyi şeyler her zaman iyi insanların başına gelmez... Ama iyi insanlar, başlarına gelen her şeyi iyiliğe dönüştürmeyi başarırlar.

İşte gerçek mucize budur.

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Malum Son Mühür'de ilk yazım biraz kendimden bahsedelim...

UMUT UÇAR Kimdir ?

20 Mart 1990 Ankara’da doğdum.

Çankaya İlköğretim Okulu’nda İlk, Özel Jale Tezer Koleji'nde orta,

Özel Aydın Anadolu Kolejinde hazırlık ve lise 1.sınıf, Ankara 75.yıl Süper Lisesi’nde Lise 2 ve Lise son sınıf öğrenimimi tamamladıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. bölümüne girdim. Kendi isteğim ile bu bölümden ayrılarak siyaset ve kamu yönetimindeki eğitiminden sonra Uğur Dündar'ın teşviki ile ve özellikle Müjdat Gezen’in okuluna gittikten sonra onundan desteği ile gazeteciliğe başladım. Bir süre Anons 35 TV‘de sabah gazete manşetlerini yorumlayarak görev aldım. 11 Kasım 2016’da Radyo 1919 Fm’i kurdum. Ünlü sanatçı ve siyasetçilerle röpörtajlar yaptı.

Doğan Haber Genel Koodinatörlüğü görevinde bulundum. Şu an Tuvana Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İzben Medya Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Daha önce de Son Mühür’de değerli ağabeyim Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış Programına EKİDER Genel Başkanı olarak katılmıştım.

Ayrıca Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkan Başdanışmanı, Uluslar arası Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkan Başdanışmanı, İç Anadolu Gençlik Federasyonu Genel Başkanı görevlerini sürdürmekteyim.

Bundan sonra her hafta yazılarımla burada buluşacağız...