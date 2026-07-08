Son Mühür- Enver Aysever'in Youtube üzerinden yaptığı yayına konuk olan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminde CHP'ye yakın medya kuruluşlarına yapılan ödemeler hakkında ilk kez somut veriler açıkladı.



Cafer Mahiroğlu hakkını helal et dedi...



''Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kurultaydan bir yıl sonra benimle buluşmak istedi. Hakkını helal et dedi. Ben dedi, Ekrem İmamoğlu, Murat Engin'le birlikte senin parti yönetimine girmeni istemedik. O yüzden hakkını helal et dedi.'' bilgisini paylaşan Ali Haydar Fırat, Enver Aysever'in hangi medya kuruluşuna Özgür Özel döneminde ne kadar ödeme yapılmış sorusunu da cevapladı.

Kime, ne kadar verilmiş?



Halk Tv'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydındaki rakamdır'' diyen Ali Haydar Fırat,

''Sosyal medyada Yurttaş Medya diye bir şirket var buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele 1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum.

Bu arada Tele 2'ye de 3 milyon liralık bir para yardımında bulunulmuş'' mesajı verdi.

''Bir takım kişiler ve kurumlar üzerinden belli yardımlar yapılmış'' diyen Fırat, Arsever'e örneğin, ''Baba ocağı'' diye bir internet sitesi duydun mu? diye sordu.



Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira...



Aysever ''hayır'' cevabına karşı ''Ben de duymamıştım'' diyen Ali Haydar Fırat, ''hesaplara bakarken gördüm. Baba ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. dedi.

Aysever'in ''Yılda 60 milyon lira yapar'' notuna ''Aynen öyle'' diye karşılık veren Fırat, ''bu sitenin X'te şu anda 2 bin 500 takipçisi var. Ben haberini görmedin bugüne kadar. Hayatımda haberine denk gelmedim. Oradan çalışanlar geldiler ve sizinle röportaj yapmak istediler. Ben dedim ki, ilk defa duyuyorum. Ama dediler, bizim partiyle yakın ilişkimiz var dediler. O zaman bir araştırma gereği duydum ve her ay 5 milyon lira verildiğini gördüm'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.



Sosyal medyaya 775 milyon lira...



Ali Haydar Fırat,

''Sosyal medyada trol ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderilmiş. Sosyal medyaya 775 milyon liraya yakın bir para ödenmiş. Belli şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış. Elbette ki bunlarla ilgili parti gerekli incelemeleri yapacaktır ve yapmaktadır.

Bugün herkese saldıran küfredenlerin içinde elbette gerçek insanlar olabilir ama bizim 2 milyon data üzerinden yaptığımız analize göre sosyal medyada 34 bin hesap olduğu, bunların 201 kişilik gruplara ayrıldığı, bu grupların yapay zekayla birlikte kişilerin belirlendiğini gördük. Sana bir örnek vereyim, mesela senin adını giriyorlar Enver Aysever diye, sen bir paylaşım yaptığında altına on binlerce, milyonlarca küfür ve hakaret geliyor. Böyle bir algoritma üretilmiş'' diye konuştu.



Hain Kemal sloganı...



Son dönemde sık sık gündem olan ''Hain Kemal'' sloganına da göndermede bulunan Ali Haydar Fırat,

''Tamamen üretilmiş bir şey. Hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel kanadının birlikte ürettiği ve birlikte dolaşıma soktuğu bir şey. Hain Kemal sloganını Kemal Bey'in itibarını düşürmek için dolaşıma soktular'' hatırlatmasında bulundu.



Yılmaz Özdil'den manidar mesaj...



Söcü Tv'deki görevinden Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimiyle ters düştüğü için ayrıkmak zorunda kalan Yılmaz Özdil, Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarına gönderme yaparak,

''Özgür Özel ve ekibinin, namuslu insanlara küfür ettirmek için -sosyal medyadaki kiralık aparatlara- kaç yüz milyon lira dağıttığını kalem kalem sayıyor, CHP tarihi açısından ibret verici bir yayın… Hayat daima anlatır'' mesajı verdi.