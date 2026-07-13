SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi merkezli yürütülen 'rüşvet' ve 'imar' yolsuzluğu soruşturmasının kilit ismi yerel gazeteci Evrim Ataman, cezaevinden tahliye edildiği ve ev hapsinde tutulacağı öğrenildi. İlk operasyonda tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık yasasından yararlanan Ataman’ın cezaevinden verdiği bilgilerin ve banka hesap dökümlerinin doğru çıkması, operasyonun seyrini değiştirerek aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti.

İfadeleri İkinci Dalgayı Başlatmıştı

Evrim Ataman, cezaevinden verdiği detaylı ifadelerde belediye yönetimi, aracılar ve müteahhitler arasındaki milyonlarca liralık rüşvet ağını isim isim deşifre etmişti. Ataman'ın banka hesap hareketleri, imar usulsüzlükleri ve İyonya Konakları projesine ait yapı kullanım izin belgeleri karşılığında dönen para trafiğine dair verdiği kritik bilgiler, emniyet birimlerince incelemeye alınmıştı. Bu ifadelerin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının uyuşması üzerine soruşturmanın ikinci dalgası için düğmeye basmıştı.

Operasyonun Seyri Değişti

Gazeteci Ataman’ın verdiği şifreler doğrultusunda İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı ikinci operasyonda, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, belediyede geniş yetkilere sahip olduğu belirtilen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve irtibatlı olduğu müteahhitler yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, yapılan yargılama sonucunda rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İfadeler Doğru Çıktı

Soruşturma dosyasından edinilen son bilgilere göre, Evrim Ataman’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği tüm bilgilerin, şüphelilerin el konulan dijital materyallerindeki yazışmalar ve resmi hesap dökümleriyle birebir örtüştüğü saptandı. Soruşturma makamları, Ataman’ın adalete sağladığı somut katkıyı, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve suç vasfının onun yönünden değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdiği, Ataman'ın ev hapsinde tutulacağı bilgisine ulaşıldı. Cezaevinden çıkan Ataman'ın yargı sürecine tutuksuz olarak devam edileceği öğrenildi.