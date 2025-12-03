Son Mühür - Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede hızla yayılan kış virüsleri nedeniyle halkı maske kullanımı da dahil ek önlemler almaya çağırdı. Yetkililer, grip vakalarındaki belirgin artışın bu yıl alışılmadık bir tablo oluşturduğunu belirtti. Grip sezonunun, virüsteki bir mutasyon nedeniyle bir aydan fazla erken başladığını ifade eden uzmanlar, durumun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Dünya İnfluenza Merkezi Direktörü Prof. Nicola Lewis ise, “Uzun süredir böyle bir virüsle karşılaşmamıştık, dinamikler alışılmışın dışında. Endişeliyim ama paniğe kapılmıyorum” açıklamasını yaptı.

UKHSA, sosyal medya platformu X’te paylaştığı uyarıda, grip gibi yaygın enfeksiyonların yayılmasını önlemek için şu önlemleri tavsiye etti:

Ellerin düzenli olarak yıkanması

Kapalı alanlarda pencerelerin açılması

Öksürük ve hapşırıkların mendille kontrol altına alınması

Kendini kötü hisseden kişilerin mümkünse evde kalması

Dışarı çıkılması gereken durumlarda maske kullanılması

Son veriler, 25 Kasım’a kadar olan bir haftalık dönemde pozitif grip oranının %10,7’den %11,6’ya çıktığını gösteriyor. En belirgin artış ise 5-14 yaş grubundaki çocuklarda kaydedildi. Türkiye'de de artış gösterdi İngiltere’de başlayan erken grip dalgasının, Avrupa genelinde de etkisini artırabileceği bildirildi. Türkiye’de son haftalarda grip benzeri vakalarda artış gözlemlenirken, uzmanlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin mevsimsel enfeksiyonlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, UKHSA’nın tavsiyelerine benzer şekilde, kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanımı, iyi havalandırma ve el hijyeninin kış aylarında hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Okulların açık olduğu bu dönemde çocuklarda grip ve soğuk algınlığı vakalarında belirgin bir artış olduğuna da dikkat çekildi. Belirtileri neler? Grip genellikle ani başlayan yüksek ateş, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, kuru öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku sorunları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuklarda ise ek olarak kulak ağrısı ve halsizlik de görülebiliyor.