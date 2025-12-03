Yılmaz Özdil'in yönetimin başına geçmesinin ardından kanalla yolları ayrılan isimlerden biri de Özlem Gürses oldu. Sözcü TV, Gürses'in yokluğunu kısa sürede doldurmak için yeni bir yüzle izleyici karşısına çıktı. Programın temposu ve konuk ağırlayan yapısı, kanalın ekonomi odaklı yayın politikasının bir parçası olarak biliniyor. Gürses'in ekranlara dönüşüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, fakat hafta sonu bültenlerindeki varlığı söylentileri yalanladı.

Özlem Gürses Kimdir

Özlem Gürses, Türk gazetecilik camiasında ekonomi ve finans alanında uzmanlaşmış bir isim olarak tanınıyor. Kariyerine 2000'li yılların başında Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Daha sonra CNBC-e ve Bloomberg HT gibi kanallarda ekonomi editörlüğü yaptı. Sözcü TV'ye geçişiyle "Para Politika ve Hayat" programını üstlendi ve bu yapımda piyasa analizleri ile röportajlarıyla dikkat çekti.

Gürses, yıllardır sektördeki dalgalanmaları yakından takip eden bir yorumcu. Kitapları ve köşe yazılarıyla da bilinen isim, sosyal medyada da aktif. Hafta sonu ana haber sunuculuğu, kariyerindeki çeşitliliği yansıtıyor. Ekonomi haberlerindeki tarafsız yaklaşımı, izleyiciler tarafından sıkça övülüyor.

Sözcü TV'deki Program Değişikliği

Sözcü TV, hafta içi yayınlarında "Para Politika ve Hayat" programını Damla Doğan Tuncel'e emanet etti. Bu geçiş, kanalın yayın akışını yenileme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Gürses'in programdan uzak kalması, tatil veya özel projeler nedeniyle olabilir, zira resmi bir ayrılık duyurusu gelmedi.

Kanal yetkilileri, izleyici geri bildirimlerini dikkate alarak rotasyonlar yapıyor. Damla Doğan Tuncel, deneyimli bir gazeteci olarak programın ruhunu koruyor. Gürses'in hafta sonu bültenlerindeki rolü, kanal içindeki dengeleri sağlıyor. Bu tür değişiklikler, TV sektöründe sık rastlanan bir uygulama.

Gürses'in Ekranlara Dönüşü ve Gelecek Planları

Özlem Gürses, hafta sonları ana haber bültenini sunarak izleyicilerle bağını sürdürüyor. Bu rol, ekonomi odaklı yorumlarını geniş bir kitleye ulaştırmasını sağlıyor. Gelecekte yeni projelere imza atması bekleniyor, fakat detaylar henüz paylaşılmadı.

Sözcü TV, Gürses'in varlığını kanalın güçlü yanlarından biri olarak görüyor. İzleyiciler, onun dönüşünü olumlu karşıladı. Ekonomi gündeminin yoğunluğu, Gürses gibi uzmanların önemini artırıyor. Kanal, yayın stratejisini bu doğrultuda şekillendiriyor.