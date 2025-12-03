Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Kasım ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 0.87 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı kira artış oranı ne kadardı?

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, Kasım ayında uygulanacak kira artış oranı 37.15 olarak belirlenmişti.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı 35.91 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.