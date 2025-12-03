Son Mühür- Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine karşı ''Değişim'' sloganıyla yola çıktığı süreçte yanında bulduğu ilk isimler arasında Deniz Yücel ve Murat Bakan da vardı.

İzmir siyasetinin o dönemde en güçlü siyasi figürleri olarak öne çıkan ikili, Kılıçdaroğlu iktidarının yıkılması sonrası oluşan MYK'da İzmir'i temsilen yer almayı başardı.

Her ne kadar İzmir milletvekili olarak MYK'da yer alsa da kentin siyasi dinamiklerine çok uzak olan Gökçe Gökçen'in ve asker kökenli olması nedeniyle aynı kaderi paylaşan Yankı Bağcıoğlu'nun etkin olmadığı süreçte gözler her zaman Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın üzerine çevrilmişti.



İkili ilk darbeyi 31 Mart seçimlerinde yedi...



İzmir'i MYK'da temsil eden iki siyasi figürün kennte ağırlığını tartışma konusu yapan kritik adım 31 Mart seçim süreci oldu. İzmir'in temsilcileri olarak Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturan Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın adayların belirlenme sürecinde Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek gibi kent dışından gelen isimlerin gölgesinde kalması parti tabanında tartışmalara yol açtı.



Kongre sürecinde ipler gerildi...



Özellikle Murat Bakan'a Ekrem İmamoğlu kanadından tepki olduğu iddialarının konuşulduğu süreçte Deniz Yücel'in İzmir il kongresiyle ilgili aday belirlemede Çağdaş Kaya ısrarı yüzünden Özgür Özel'i kızdırdığı yorumları konuşulmaya başlandı.

Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın PM dışı kalacağı iddialarının güçlendiği süreçte PM'yi 60'tan 80'e çıkartan tüzük değişikliği Özel'in elini rahatlattı.



Önder Sav'ın gölgesi...



Partinin kurmay aklı konumunda olan Önder Sav'ın planı olduğu belirtilen 80 kişilik PM'ye Özgür Özel İzmir'den Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın yanına Cemil Tugay ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün bastırmasıyla Ednan Arslan'ın da eklendiği öğrenildi.

Cemil Tugay'ın Ednan Arslan için isim vermediği ancak Çağatay Güç'ün Özel'e, ''Hem benim hem Cemil başkanın tercihi Ednan Arslan'' dediği konuşuluyor.



MYK'da yeni denge kurulacak...



Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven, Özgür Özel'in büyük ihtimal bu cumartesi açıklayacağı yeni A Takımı'nda İzmir için Deniz Yücel'e bir kez daha görev vereceği, Murat Bakan'ın yerine ise Ednan Arslan ismini tercih edeceği iddiaları genel merkez kulislerinde yüksek sesle konuşulduğuna dikkat çekti.