Son Mühür - İstanbul’da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aralık ayında birçok şehirde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gözlemlenirken, AKOM İstanbul’a kar yağışı için ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan dönemi işaret etmişti. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de CNN Türk’e yaptığı açıklamada, bu yıl kış şartlarının geç başlayıp geç sona ereceğini belirtti.

Yılbaşında kar yağacak mı?

Şen'in konuyla ilgili şunları söyledi:

''İstanbul'a yılbaşından sonra ocağın ortalarına doğru kar yağacak. Anadolu'ya kar yağacak ama şehir içlerine kar yağışı gecikecek. Yılbaşında Uludağ, Kartalkaya gibi yerlere kar yağar. İstanbul'a , Ankara'ya ise kar yılbaşından sonra gelecek. Kış biraz geç gelecek. Marta sarkacak gibi duruyor"

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda İzmir’in güneyi ile Antalya, Fethiye ve Marmaris gibi bölgelere sağanak yağış uyarısı yapan Şen, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Şen, açıklamasını “Aralık ayı biraz yağışlı geçecek gibi görünüyor” sözleriyle sonlandırdı.