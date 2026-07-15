Pittsburgh Üniversitesi'nde cilt bağışıklığı üzerine çalışan Dr. Daniel Kaplan ve ekibi, kaşıntı-kaşıma döngüsünü anlamak amacıyla alerjik reaksiyon geliştiren fareler üzerinde dikkat çekici bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar, bazı farelerin kaşınmasını önlemek için veteriner hekimlerin kullandığı koruyucu yakalıklara benzer küçük tasmalar kullandı.

Deney sonunda kaşınması engellenen farelerde kızarıklık, şişlik ve iltihaplı hücre birikiminin belirgin şekilde daha az olduğu görüldü. Buna karşılık serbest bırakılan farelerde ciltteki inflamasyonun hızla arttığı tespit edildi. Dr. Kaplan'a göre bu tablo, insanların günlük yaşamda yaşadığı deneyimlerle de örtüşüyor. Uzmanlar, çoğu sivrisinek ısırığında kaşıntının kendi haline bırakıldığında kısa sürede hafiflediğini, ancak kaşınmanın bu süreci günlerce uzatabildiğini belirtiyor.

Sivrisinek Isırığını Kaşımak Neden Kaşıntıyı Daha Da Artırıyor

Kaşıma sırasında tırnakların oluşturduğu mekanik tahriş, yalnızca cilt yüzeyine zarar vermiyor. Aynı zamanda ağrı algılayan sinir hücreleri uyarılıyor ve "Madde P" adı verilen kimyasal haberci salgılanıyor.

Bu madde, bağışıklık sisteminin ilk savunma hücrelerinden olan mast hücrelerini harekete geçiriyor. Mast hücreleri ise yoğun miktarda histamin salgılıyor. Histamin seviyesindeki artış, daha güçlü bir kaşıntı hissine yol açıyor. Böylece kişi yeniden kaşıyor, yeni histamin salgılanıyor ve "kaşıntı-kaşıma döngüsü" giderek büyüyor.

Dermatologlara göre bu süreç yalnızca sivrisinek ısırıklarında değil; egzama, alerjik döküntüler ve cilt kuruluğu gibi birçok kaşıntılı cilt probleminde de benzer şekilde işliyor.

Kaşımak Ciltte Hangi Riskleri Oluşturuyor

Uzmanlar, basit görünen kaşıma alışkanlığının cilt sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Kaşımanın yol açabileceği başlıca sorunlar şunlar:

İltihabı artırabilir: Vücut, kaşınan bölgeyi yeni bir hasar olarak algılar ve iltihap hücrelerini bölgeye yönlendirir.

Enfeksiyon riskini yükseltebilir: Tırnaklarda bulunan bakteriler, oluşan küçük cilt çatlaklarından içeri girerek enfeksiyona neden olabilir.

İyileşme süresini uzatabilir: Sürekli tahriş edilen cilt kendini onarmakta zorlanır ve iyileşme gecikebilir.

Kalıcı iz bırakabilir: Özellikle yoğun kaşıma sonrası oluşan yaralar leke veya iz gelişme riskini artırabilir.

Sinir uçlarını hassaslaştırabilir: Sürekli kaşıma, cildin gelecekte daha kolay kaşınmasına neden olan hassasiyet oluşturabilir.

Kaşıntıyı Hafifletmek İçin Evde Uygulanabilecek Doğal Yöntemler

Kaşıntıyı bastırmanın en etkili yolu cildi tahriş etmek yerine sakinleştirmek olarak gösteriliyor. Uzmanların önerdiği doğal yöntemler şu şekilde sıralanıyor:

Temiz bir bezle sarılmış buz veya soğuk jel kompres uygulamak.

İnce öğütülmüş yulaf ezmesini suyla karıştırarak hazırlanan macunu 10-15 dakika bölgeye sürmek.

Kuru ciltlerde Hindistan cevizi yağı kullanarak cilt bariyerini desteklemek.

Taze aloe vera jeli uygulayarak cildi serinletmek ve nemlendirmek.

Bu yöntemler hafif kaşıntılarda rahatlama sağlayabilir. Ancak şiddetli alerjik reaksiyon, yaygın döküntü, nefes darlığı, hızla büyüyen şişlik veya enfeksiyon belirtileri gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.