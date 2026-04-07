Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de Meslek Fabrikası etrafında büyüyen tartışmalar ikinci gününde de sürerken, alana gelen önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan süreci “haksızlık” olarak nitelendirerek Son Mühür'e açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, hem hukuki boyuta hem de kentin geçmişten gelen emeğine vurgu yaparak, Meslek Fabrikası’nın İzmir için taşıdığı önemin göz ardı edildiğini söyledi.

Yaşananların tamamen haksızca bir durum olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan Kocaoğlu, “Ben belli bir yaşa geldim, çok da şey gördüm. Kimsenin kimseye kötülük yapabildiğini, kötülük de yapsa iyilik de yapsa kendisine ait olduğu; iyiliğin de kötülüğün de kendisiyle birlikte gideceğini, iyi olanların iyi anılacağını kötü olanların da kötü anılacağını yaşayarak gördüm. İyiler kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Burası Büyükşehir’in malı”

“Bu alanı biz yaptık, çok emek verdik” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Kocaoğlu, “Bir para ödememiz gerekiyordu, ödedik ve restorasyonunu yaptık. Bu binayı Meslek Fabrikası olarak açtık. Burada 100 binlerce çocuğa meslek edindirdik. Halk eğitim ve sanayi odasıyla beraber bu işi yaptık. Buradan çıkan çocuklara ekmek kapısı açabildiysek ne mutlu ki açtık… Bunun devam etmesi gerekiyordu. Devletin malı sadece üretenlerin, merkezi hükümetin malı değildir. Bu gerçi devletin malı da değil İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin malı. Resmen bu binanın gasp edilmesidir. 2025 yılında çıkarılan kanun geçmişe işlemez. Geçmişte bir şey olmamasına rağmen, ‘Ben güçlüyüm, adalet ve mahkeme benim elimde. Polis, jandarma benim elimde, istediğimi yaparım’ deniliyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor” dedi.

“Gün gelecek, devran dönecek”

İzmir’in Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olduğunun da altını çizen Kocaoğlu, “Sanayisiyle, tarımıyla, insanıyla, ihracatıyla Türkiye’nin en kıymetli kentlerinden birisi. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir kent. Bu kent ne geçmiş dönemdeki iktidarlara ne de 23 senedir AK Parti iktidarına teslim olmadı; kendi göbeğini kendi kesti, kendi kalkınmasını kendi sağladı. Onların her türlü baskılarına rağmen, bu tür el koymalarına rağmen devlet bütçesinden bir şey vermedikleri gibi kredilerimizi bile onaylamayarak İzmir’i cezalandırmaya çalışıyorlar. İzmir’i cezalandırmaya çalışan kendisi cezalanır. Burası Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kenti. Burası laikliğin kenti. Burası özgür bir kent. Ne yaparsa yapsınlar İzmir’e yaptıkları kötülük yanlarına kalmayacaktır. Gün gelecek, devran dönecek. Bunların hepsinin de hesabı sorulacaktır” diye konuştu.