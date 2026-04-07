Son Mühür- Sözcü Tv'nin başına gelmesinin ardından kanalda çok sayıda isimle vedalaşan Yılmaz Özdil, büyük umutlarla geldiği görevde sadece dört ay kalabildi.

CHP lideri Özgür Özel'le girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen ve en son,

''Papa’nın Müslüman olma ihtimali, Özgür Özel’in CHP’yi başarıya götürme ihtimalinden fazladır” sözleriyle tartışmaları alevlendiren Özdil, reytinglerde yaşanan düşüş sonrası kanala veda etmek zorunda kalmıştı.



Hayat mutlaka anlatır...



Kendine ait YouTube kanalında konuşan Yılmaz Özdil,

''Sözcü grubundan ayrıldım. Duymuşsunuzdur mutlaka. Neden ayrıldığımı elbette detaylı ile konuşacağız ama aslına bakarsanız konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak'' hatırlatmasında bulunan Yılmaz Özdil, konuşmasında CHP yönetiminin baskısıyla Sözcü Tv^den ayrılmak zorunda kaldığına işaret etti.



''Hep söylediğim gibi, uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum. Doğruları dosdoğru anlatıyorum'' vurgusunda bulunan Özdil,

''Hayat mutlaka anlatır, hep olduğu gibi. Ekrandan ve gazeteden ayrıldım ama meslekten ayrılmadım tabii. Bağımsız gazeteciliğimize buradan devam edeceğim.

Dünyanın en büyük ailesi sizlerle birlikte buraya diktiğiniz bağımsız gazetecilik zeytin ağacını büyütmeye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.



Zübüğe zübük demeye devam...



''Çok şükür ki YouTube’a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskıyı uygulayamıyor, YouTube’a sökemiyor'' diyen Yılmaz Özdil,

''Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok’a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeyi buradan özgürce devam edeceğiz.

Tıpkı 2023’te olduğu gibi Sözcü’de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeden kalınacağını herkes görecek. Görecek'' mesajı verdi.

