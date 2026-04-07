Bazen...

Olur, olmaz yerlerde kullandığımız...

Büyüklerimizden bize miras...

Tek kelimelik Farsça bir ifade vardır:

(*)“Destuuuur!” der, geçeriz!

Şu sırada tartışılan bir “sportif” olay ise...

Aynen...

“Oooo! Yok artık...” dedirtecek bir tartışmayı da...

Beraberinde getiriyor...

Üstelik...

Hem şaşırtan hem de...

“Allah, Allah, kaldı mı böyle gönlü zenginler?”

Dedirten bir gelişmedir bu...

*

Ha’ni derler ya...



“Zenginin parası, züğürdün çenesini yorar!” diye...

Aynen öyle...

Başlıyoruz...

*

Türkiye’de benzeri olmayan bir sportif olayı yaşıyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun...

2026 Dünya Kupası’na katılım halinde...

Milli futbolcularımıza “birer villa” verileceğini açıklaması...

Gündemi gümbür gümbür sarstı...

Ancak...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu...

Söz konusu ödemenin...

Devlet ya da Federasyon bütçesinden değil...

Tamamen “şahsi imkanları”ndan karşılanacağını söyledi...

Ardından da...

En kalbi duygularını şöyle seslendirdi:

“Parayı mezara götürmeyeceğiz... Bu söz bir motivasyon hamlesidir... Ancak, açıklama (Etik mi, popülist mi?) tartışmasını beraberinde getirdi... Spor kamuoyunda bu tür vaatlerin takım motivasyonuna katkısı kadar, yönetim anlayışı açısından da sorgulanması gerektiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı...”

*

Ancaaak,

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun çarpıcı bir sözü daha var...

Açık ve net, diyor ki:

“Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz... (Dünya şampiyonu olun... Belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız...) dedim... İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum...”

*

Peki, n’olacak bundan sonra?

Yorumlar çoktan başladı bile...

Örneğin...

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sözleri etkileyici...

Özetleyerek, sunalım:

“Milli takım kadrosunda, 22 futbolcu var diyelim...

Federasyon Başkanı’nın vereceği villaların her birinin maliyetinin de...

100 bin dolar olduğunu varsayalım...

22 villa eder 2 milyon 200 bin dolar...

Bir kişinin “2 milyon 200 bin dolarlık” hediye vermesi için...

Öncelikle en az bu kadar geliri olması lazım...

Böyle bir geliri olanın böyle bir gelir beyanı olması lazım...

Öyle ya, tüm kazancını futbolculara hediye etmek için harcayacaksa bile...

En az 170 milyon TL... civarı bir gelir beyan etmiş ve bunun vergisini ödemiş olmalı...”

*

Bitiriyoruz...

Taaaa...

Yıllar öncesinden...

Tam da bugünleri hatırlatan bir “sporculara hediye” atağını...

Gururla okuyacaksınız...

Dokuz yıl önceydi...

2017’de...

Avrupa Şampiyonu olan...

“Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı” oyuncularına...

Ev hediye edeceğini açıklayan...

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu...

Çekmeköy Park projesindeki...

14 evin anahtar ve tapularını futbolculara teslim etti...

Ve o törende...

Ali Ağaoğlu...

Duygularını şöyle dile getirmişti:

“Türkiye’yi sadece ekonomik olarak değil; spor, kültür ve eğitim alanında da dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek için özel sektöre de büyük bir sorumluluk düşüyor... Cumhuriyetimizin 100. yılında söz verdiğimiz gibi Ampute Mili Futbol takımı futbolcularımıza evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz...”

Hatırladınız mı?

Ne kadar sessiz ne kadar gururla dolu ve tabii ki...

“Sıfır reklam yapmadan!”...

Helal olsun; hatırlatayım, dedim!

(*) Destuuur: Farsça kökenli izin, müsaade, ruhsat veya yol verme anlamlarına gelen bir ünlem...

Nokta...

Hamiş: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2026 Dünya Kupası'na katılım halinde milli futbolculara Bodrum'da villa hediye etme vaadi, iddialara bakılırsa ciddi bir mali kaynak sorgulamasına ve proje izinlerinin belirsizliğine yol açtı... "40 derse 40 villa" olarak da gündeme gelen bu büyük prim sözü, bazı kesimler tarafından "popülist" bulunarak eleştiriliyor... Hayırlısı...

Sonsöz: "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol... / Mevlana Celaleddin-i Rumi...”