SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın İstanbul’da bir otel odasında gözaltına alınarak tutuklanması, yerel yönetimlerde geniş çaplı bir tedirginliğe yol açtı. Operasyonun teknik takip ve dijital delillere dayalı yürütülmesi, CHP’li belediye başkanları arasında "takip ediliyoruz" endişesi yarattı.

OPERASYONUN MERKEZİNDE TEKNİK TAKİP VAR



Uşak Belediye Başkanı’nın bir otel odasında fiziki ve teknik takiple yakalanması, yargının yerel yönetimler üzerindeki denetim kıskacını ne kadar daralttığını gösterdi. Dosyada yer alan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarının doğrudan HTS kayıtları ve dijital materyallerle desteklenmesi, benzer süreçleri yöneten diğer belediye başkanları için birer "uyarı" niteliği taşıyor.

DİJİTAL AYAK İZİ TEDİRGİNLİĞİ



Uşak operasyonunda kullanılan yöntemler, belediyelerdeki tüm iletişim kanallarının mercek altında olduğu belediye çevrelerinde çok konuşulmuştu. Özellikle ihale süreçleri, temsil giderleri ve üçüncü şahıslarla kurulan diyalogların geriye dönük incelenme ihtimali, belediye koridorlarında sessiz bir bekleyişe ve yüksek bir izlenme korkusuna neden oldu.

YARGI DENETİMİ VE SİYASİ YANKILAR



İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararının ardından başlayan hukuki süreç, sadece Uşak ile sınırlı kalmayacağı yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Adliye kulislerinde, müfettişlerin CHP'li belediyelerin mali kayıtları ve dijital verileri üzerindeki incelemelerini sıkılaştırdığı konuşulurken, başkanların iletişim protokollerini yeniden gözden geçirdiği kulislerde konuşuluyor.