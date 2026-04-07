SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesinde yaklaşık 14 hektarlık alanda yapılmak istenen imar revizyonuna karşı vatandaşlar topyekün direniş başlattı. SON MÜHÜR’ün ortaya çıkardığı mülkiyet mağduriyeti sonrası bir araya gelen bölge sakinleri, tapulu mülklerini "yol" kurbanı yapmamak için hukuk mücadelesi başlattı.

İtiraz Dilekçeleri Verildi:'Gasp'a Geçit Yok'

Bornova Belediyesi’nin askıya çıkardığı 2025-49... sayılı revizyon planı, bölgedeki yaklaşık 200 konutta yaşayan 500 vatandaşı ayağa kaldırdı. Belediye binasına giderek itiraz dilekçelerini teslim eden vatandaşlar, mülkiyet haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Vatandaşların bir sonraki durağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olacağı öğrenildi. Meclisten geçen kararın Büyükşehir tarafından iptal edilmesini isteyen mahalle sakinleri, bugün itiraz dilekçelerini sunarak geri adım atılmasını talep edecek.

Yargı'Dur' Demişti

İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2016 yılında "hukuka aykırı" bularak iptal ettiği planı, Bornova Belediyesi’nin küçük rötuşlarla tekrar askıya çıkarması bardağı taşıran son damla oldu. Vatandaşlar, mahkeme kararının baypas edilmeye çalışıldığını savunuyor.

Yıllarca Vergi Aldılar

Bölge halkı, belediyenin çelişkili tutumuna dikkat çekerek; "Yıllardır bu evler için emlak ve çevre vergisi ödüyoruz. Tapulu malımız üzerinden devasa yollar geçirip, kamulaştırma bedeli ödememek için revizyon kılıfı uyduruyorlar. Hem vergi alıp hem kapı dışarı etmek hangi adalete sığar?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yüzde 35 Yol, Yüzde 100 Mağduriyet

Belediyenin resmi raporlarına yansıyan rakamlar, olayın boyutunu ortaya koyuyor. Toplam alanın yüzde 35’inin yol, yüzde 8’inin park olarak ayrılması, vatandaşın tapulu arazisinin neredeyse yarısının elinden alınması anlamına geliyor. Üstelik "Önlemli Alan 5.1" (sorunlu zemin) statüsündeki bu bölgede ısrarla sürdürülen plan değişikliği, soru işaretlerini artırıyor.

Büyükşehir 'Dur' Diyecek mi?

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılacak itirazlar, bölgedeki 500 insanın kaderini belirleyecek. Mağdur vatandaşlar, "Askı süreci sonunda sonuç alamazsak, toplu halde dava açacağız. Bornova Belediyesi’nin bu hukuksuz planını yargı koridorlarında bir kez daha bozacağız" diyerek mücadele konusunda kararlı olduklarnı ifade ettiler.