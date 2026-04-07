Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın sunduğu "Sıcak Bakış" programına konuk olan İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve çözüm adı altında yürütülen çalışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aydoğan, körfezdeki kirliliğin önüne geçmek için uygulanan "modifiye kil" yönteminin aslında bir çevre felaketine dönüştüğünü ve bilimsel gerçeklerin halktan saklandığını iddia etti.

"Körfez üzerinden tiyatro oynanıyor"

İzmir Körfezi'nin temizliği konusunda bugüne kadar pek çok kurumun çalışma yaptığını ancak somut bir sonuç alınamadığını belirten Mehmet Aydoğan, süreci sert bir dille eleştirdi. "Üniversiteler, odalar, resmi kurumlar... Herkes 'çalışma yaptık' diyor ama körfez hala kirli. Kimse kusura bakmasın, burada bir tiyatro oynanıyor. Gerçek İzmirliler olarak doğruları söylemek zorundayız. Top çevirmeyi bırakıp gerçeklerle yüzleşmeliyiz," dedi.

"Bakanlıktan alınan izin suiistimal edildi"

İSTÖP bünyesinde kurulan 21 kişilik bilim heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda vahim bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki aşımı yaptığını savundu. Aydoğan, "Bakanlığa '40 tonluk bir bölgede modifiye kil uygulamasıyla Ar-Ge çalışması yapacağım' diye başvurulmuş. Bakanlık izin vermiş ancak belediye bu miktarın tam 15 katını, yani yaklaşık 600 ton kili tüm körfeze yaymış. Bakanlık şimdi 'Beni kandırdınız' diyerek uygulamayı yasakladı ve ağır cezalar keserim" açıklamasında bulundu.

"Çin kili dediler, Kemalpaşa'dan kedi kumu çıktı"

Programın en çarpıcı iddiası ise körfeze dökülen maddenin içeriğiyle ilgiliydi. Kamuoyuna "Çin'den gelen özel modifiye kil" olarak lanse edilen maddenin aslında yerel bir ürün olduğunu belirten Aydoğan şunları söyledi:

"Bilim insanlarımız bunun bir doğa katliamı olduğunu söylüyor. Bize 'Çin'den modifiye kil geliyor' diye anlattılar ama savundukları o kil, Kemalpaşa’dan alınan sodyum bentonit, yani bildiğiniz kedi kumu! 100’er tonluk alımların faturaları ortada. İzmirlinin parasıyla körfeze kedi kumu döküp temizlik mi bekliyorsunuz?"

"Cemil Tugay ve Levent Yıldır açıklama yapmalı"

Yapılan harcamaların ve deniz dibine dökülen tonlarca malzemenin kamu zararı oluşturduğunu vurgulayan İSTÖP Başkanı, yetkililere seslendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Başkan Vekili Levent Yıldır’ın konudan haberdar olup olmadığını soran Aydoğan, "Bu skandaldan haberleri var mı? Varsa çıksınlar açıklasınlar. Eğer kandırıldılarsa, bu yanlış kararları verenlerin ve İzmir’in geleceğiyle oynayanların cezasını kessinler," diyerek sözlerini tamamladı.

"Gediz simsiyah akıyor, denetim nerede?"

Sadece körfez içini değil, kirliliğin kaynağı olan Gediz Nehri'ni de incelediklerini belirten Aydoğan, regülatör bölgesinde suyun üzerinde bir karış siyah köpük aktığını ifade etti. Denetim mekanizmalarının işlevsizliğini eleştiren Aydoğan, "Körfez demek İzmir demek. Bu iş bir kişinin vicdanına bırakılamaz. Madem bu kadar sıkı denetim var, Gediz neden simsiyah, körfez neden bu halde?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İZDENİZ’in görevi deniz temizliği mi, ulaşım mı?"

Körfez çalışmalarındaki yetki karmaşasına dikkat çeken Aydoğan, İZDENİZ üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendi:

"İzmir’e iyilik yapmak istiyorsanız önce herkes kendi görevini yapmalı. İZDENİZ, sen bir ulaşım şirketisin; senin işin yolcu taşımak. Büyükşehir bünyesinde İZSU var, Körfez Müdürlüğü var... Tüm bu birimler dururken İZDENİZ olarak neden bu işlerin içindesin? Kimin görevi bunlar? Kurumsal kimliklerin dışına çıkılarak körfez sorununa çözüm üretilemez, sadece kaos yaratılır. Yapılan yatırımlar İzmirli'nin hakkıdır. Hesabı verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

