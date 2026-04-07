Son Mühür/ Osman Günden-İzmir’de tartışmaların odağındaki Meslek Fabrikası’nda tansiyon düşmezken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geceyi bina önünde geçirdi. Polis ablukası nedeniyle binaya giriş yapılamazken, Tugay ve beraberindeki belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar sabaha kadar alanda nöbet tuttu.

Sabahın ilk saatlerinde açıklama yapan Tugay, “Polis ablukası altındaki Meslek Fabrikamıza giremediğimiz gecenin sabahını binanın kapısının önünde karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz”

Binanın “haksız ve hukuksuz şekilde” ellerinden alınmak istendiğini savunan Tugay, kararlılık mesajı verdi. Tugay, “İzmir halkına ait olan bu yapıyı bırakmamaya devam edeceğiz. Yorulduk, uykusuzuz ama geri adım atmayacağız” dedi. Yaşanan sürecin sadece yerel değil, toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çeken Tugay, “Bu umuda sadece bizim değil, tüm şehrimizin ve ülkemizin ihtiyacı var. Umut, sahip çıktığımız sürece var olacak” diye konuştu.

Tugay, yaşananları “haksızlık” olarak nitelendirerek, “Kabullenemedik, arkamızı dönüp gidemedik. Gitmeyi de düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.