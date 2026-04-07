AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul’da 8 Nisan Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sistemle birlikte kentte aralıklarla sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

Hâlihazırda 17 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise gün gün azalarak cuma gününe kadar 10 derecenin altına inmesi ve kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak düşüşe geçeceğini ve önümüzdeki üç gün boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.