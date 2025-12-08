“İmamoğlu’nun bugünkü titrine bakıp gençliğini yargılamak akıl dışı bir karardır.”

SİYASİ MÜHENDİSLİKTE SEVİYE: DİP NOKTA

Türkiye, hukukun kılıf olarak kullanıldığı, siyasetin sopaya dönüştürüldüğü bir dönemin içinden geçiyor.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma iptali kararı, bu ülkede siyasi mühendisliğin artık her şeyi göze alacak kadar pervasızlaştığının göstergesidir.

Sandıkta yenemeyen bir lideri, arşiv odalarında hazırlanmış dosyalarla devre dışı bırakmaya çalışmak; çaresizliğin, korkunun ve tükenmişliğin ilanıdır.

*

31 YILLIK DİPLOMANIN BİR GÜNDE SİLİNMESİ TESADÜF MÜ?

Bu ülkede hiçbir kritik karar tesadüf değildir. Hele ki seçimlere yaklaşırken…

İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasının tartışmalı bir kararla “hükümsüz” ilan edilmesi, adeta bir düğmeye basıldığına işaret ediyor.

Ardından “terör ve örgütlü suçlar” bahanesiyle yapılan gözaltı işlemi ise senaryonun ikinci perdesidir.

Amaç çok açık:

Halkın sevdiği, desteklediği bir lideri masa başında saf dışı bırakmak.

*

GENÇLİK DEFTERLERİNİ AÇIP GELECEK ÇALMAK

İmamoğlu’nun gençlik yıllarındaki bir evrak, bir kayıt, bir işlem üzerinden bugünü karalamak…

Bu, hukukun değil; siyasi intikamın kitabında yazan bir yöntemdir.

Bir ülkenin en büyük metropolünü yöneten bir ismi, otuz yıl önceki tartışmalarla itibarsızlaştırmaya çalışmak, siyasal körlüğün ötesinde bir şeydir:

Bu, korkunun sesidir.

*

KORKUYORLAR, ÇÜNKÜ SANDIKTA YENEMİYORLAR

Bu operasyonun arkasındaki en çıplak gerçek budur.

İmamoğlu’nu hukukla değil, bürokratik tuzaklarla durdurmak istiyorlar.

Çünkü sandıkta kaybettiler.

Yeniden kaybetmekten ödleri kopuyor.

Bu yüzden üniversiteleri karıştırıyorlar.

Bu yüzden gecenin karanlığında operasyon yapıyorlar.

Bu yüzden arşiv tozlarını üfleyip gençlik yıllarına uzanıyorlar.

*

İRADEYE DARBE: BİR KİŞİYE DEĞİL, MİLLETE

İmamoğlu’na yapılan, aslında millete yapılmaktadır.

Bu bir siyasetçi kavgası değildir; bu bir irade tırpanıdır.

Böyle kararlarla Türkiye’ye şu mesaj veriliyor:

“Biz istemiyorsak, halkın kimi seçtiğinin önemi yok.”

Bu ülkeye bundan daha büyük hakaret olabilir mi?

*

GENÇLERE VERİLEN TEHLİKELİ MESAJ

Bugün bu diploma iptali ve gözaltı kararı, üniversitelerdeki gençlere çok tehlikeli bir şey söylüyor:

“Okusan da, çalışsan da, başarsan da… Bir gün birileri seni hedef seçerse her şeyini elinden alabilir.”

Bu duyguyu ülkenin gençlerine yaşatmak bile başlı başına bir suçtur.

TARİH BU OPERASYONLARI UNUTMAZ

Her dönemde halkın karşısına duvar örenler, o duvarın altında kalmıştır.

Bugün sahnelenen siyasi operasyon, yarının utanç sayfalarına çoktan yazılmıştır.

İmamoğlu’nun gençliğini bahane ederek geleceğini çalmaya niyetlenenler, tarih karşısında hesap vereceklerdir.

Ve o hesap günü geldiğinde, “Biz hukuk uyguladık” bahanesi kimseyi kurtarmayacaktır.

*

SON SÖZ: BU HESAP MİLLETLE GÖRÜLÜR

Bugün İmamoğlu’na yapılan, yarın başka bir toplumsal güce yapılabilir.

Böyle bir düzeni ancak milletin kararlılığı durdurur.

İmamoğlu’nun bugünkü titrine bakmadan, gençlik yıllarının tozlu raflarıyla siyaset dizayn edeceğini sananlar yanılıyor.

Halk, iradesine sahip çıkmayı bilir.

Ve o gün geldiğinde, bugün yapılanların hesabı çok ağır olur.