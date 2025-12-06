Bir kentin umudu, gençliğin içtenliği ve siyasetin tertemiz yüzü…

Şimdi hastane odasında sağlığı için mücadele ediyor. Tek dileğim, yeniden görevinin başına, halkının hizmetine dönmesi.

Gülşah kardeşimi tanıdığım günü dün gibi hatırlıyorum.

CHP Gençlik Kolları’nın en hareketli, en üretken dönemlerinden biriydi. Ben Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanıydım; o ise güleryüzlü, enerjisiyle çevresini aydınlatan genç bir başkandı.

Evladım Özmen’den küçüktü.

Ama sorumluluğu, ciddiyeti, mücadele azmi birçok “büyük” siyasetçiden fazlaydı. Hem okuyor hem de CHP’nin Manisa’da kök salması için canla başla çalışıyordu.

Manisa’da CHP’nin düzenlediği gecelerden birine katıldığımda beni karşılayanların arasında yer alıyordu.

“Hoş geldin Atila Başkanım” derken gözlerinin içi gülerdi.

O sıcaklık insanı sarardı; samimiydi, içtendi.

Gazetecilerle ilgili açılan davalarda yanımızda duran, “Bu memlekette basın özgür olmazsa hiçbir şey olmaz” diyen genç bir kadın olarak hep hafızamda yer etti. Partisinin Manisa’da yüzde 10–15 bandında seyrettiği dönemlerde bile yılmadan, yorulmadan, umudunu hiç kaybetmeden çalıştı. Emek verdi, iz bıraktı.

Şimdi o doğrusu, azmi, temiz siyaseti hastane odasında.

Onu yazmak, onu anmak istedim.

GÜLŞAH DURBAY’IN ÖYKÜSÜ

1988 yılında Manisa’da doğdu.

Eğitimine Manisa’da başlayıp, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenmeyi hayatının merkezine koyanlardan…

2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, aynı üniversitede İngilizce İşletme yüksek lisansını tamamladı. Şimdi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktorasını sürdürüyor. Öğrenmeye doymayan yapısı ile çevresinde hep örnek gösterildi.

İş yaşamında; gıda sektörünün önemli uluslararası şirketlerinde yöneticilik yaptı.

Gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık vererek hem özel sektörde hem kamuoyunda güçlü bir uzmanlık profili oluşturdu.

Siyaset sahnesine ise 2014 yılında adım attı.

Önce İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı…

Ardından 2015–2020 arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı…

Ve 31 Mart 2024…

Manisa Şehzadeler’de tarih yazdı.

Manisa’nın ilk kadın Belediye Başkanı seçildi. Sadece bir seçim kazanmadı; önyargıları, duvarları, kalıpları yıktı.

Sivil toplumda da aktif bir isim oldu:

Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve SODEV yöneticiliği…

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyelikleri…

Emek veren, öğrenen, üreten, mücadele eden bir Cumhuriyet kadını…

DİLEĞİMİZ TEK: SAĞLIĞINA KAVUŞMAN

Bugün…

Gülşah Durbay hastanede.

Manisalıların, CHP’lilerin, kadınların, gençlerin, bu ülkenin ona ihtiyacı var.

Benim ise tek dileğim var:

Sağlığına yeniden kavuşması…

Kendini Manisa halkının hizmetine adamış bir başkan olarak görevine geri dönmesi…

Çünkü Gülşah’ın gülüşü, umudu herkese iyi geliyor.

Ve biz o gülüşü yeniden göreceğiz, buna yürekten inanıyorum.