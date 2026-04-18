Türkiye’nin her köşesi...

Parmak kadar öğrencilerin katliamına gözyaşı döküyor...

Memleket...

O güzel yavrular için kahroluyor...

Anneler, babalar...

Dünden beri evlatlarını okula göndermiyor...

Haksız değiller...

Acılar bitecek gibi değil...

Tabutlara serilen şanlı bayrağımız...

Annelerin, babaların gözyaşlarıyla ıslandı...

Memleketin birçok okulunda...

Veliler, yavrularını okula göndermedi...

Belki de...

Vahşetin bir ayağı bu!

Cenazelerin görüntüsü...

Türkiye’yi televizyon başında hala hüngür hüngür ağlatıyor...

*

Bu acı bitecek gibi değil!

Derken...

Kalpleri acıtan bir başka gelişme var...

*

Kahramanmaraş’taki...

Analar, babalar yavrularının tabutlarını...

Gözyaşlarıyla ıslatarak uğurlarken...

Yurt genelinde...

Çok sayıda öğrenci...

Kalplerinde hissettikleri kaygı nedeniyle...

Okullarına gitmedi / gidemedi...

Yetkili ve etkilileri soracak olursanız...

Yaşadıklardı dehşet nedeniyle...

Okullarına gidemiyorlardı!

Yaşamını yitiren bir öğretmen ile öğrenciler...

Gözyaşlarıyla uğurlandı...

*

Herkes şokta...

Nasıl olmayalım ki?

Bunca acının yarattığı atmosferin içine...

Bir garip “tartışma” girecekmiş gibi görünüyor...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir...

Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün...

Okullara “23 Nisan kıyafet genelgesi” yolladığını açıkladı...

Murat Emir, o genelgeyi özetledi:

“23 Nisan Çocuk Bayramı’nda (dekolte, şeffaf, aşırı kısa ve benzeri kıyafetler istemiyoruz!) diyorlar... Okullarımız şiddete teslim olmuş, bunlarla uğraşacağı yerde beş yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında kız çocuklarının etek boyu ile uğraşıyorlar...”

Acaba neden?

Bu tartışmaya açık 23 Nisan ayrıntılarını(!)...

Şimdi tartışıyoruz?

Üstelik...

Bu güzel memleket...

“Eşi, benzeri olmayan korkunç bir acı yaşarken...”

Sırası mı?

Tabii ki...

Perişanız, küçük – büyük!

Ağlıyoruz hep birlikte...

Bakın...

Veliler diyor ki: “Bu dehşet olaydan sonra çocuklar okullarına gitmek istemiyor...”

Zaten...

Büyük / küçük hepimiz şoktayız!..

Hiç olmazsa...

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği...

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın coşkusu...

Milletçe...

Acılarımızı hafifletsin...

Bu daha hayırlı değil mi?

*

O zaman...

Simsiyah / acı bir karar verip...

Dünyada eşi benzeri olmayan...

Ve dahi, sadece çocuklara adanmış...

“97 yaşındaki 23 Nisan Bayramı”nı...

Takvimlerden çıkarıp, atalım mı?

*

Önemli bir ayrıntı ile...

Bitiriyoruz...

Bir felaket yaşadık; içimiz yanıyor...

Ne var ki...

Şahsen...

Türkiye Milli Eğitim Bakanı’nın...

23 Nisan kıyafetleriyle ilgili özel bir emri olduğunu sanmıyorum...

Neden?

Çünkü...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin...

Geride bıraktığımız zaman dilimlerinde...

Statlardaki “23 Nisan Bayramı” gösterileriyle ilgili olarak...

Sadece...

Velilere “maddi yük getiren” 23 Nisan tören kıyafetleri...

Ve, genel okul kıyafetleri konusunda uyarılarda bulunmuş...

Formaların Okul Aile Birlikleri ile belirlenmesini...

Özel baskılı/pahalı kıyafetlerden kaçınılmasını ve...

Mümkünse törenlerin okul formasıyla yapılmasını istemişti...

*

İçimiz acıyor; hiç olmazsa...

“23 Nisan Bayramı”...

Bir nebze acımızı, kahrımızı hafifletir...

Nokta...

Hamiş: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, egemenliğin millette olduğunu simgeleyen coşkulu bir gündür ve (Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, çocuklar geleceğimizin güvencesidir...) sözleriyle kutlanır...

Sonsöz: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız... Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz...” / Gazi Mustafa Kemal Atatürk – 17 Ekim 1922 Bursa ziyareti sırasında çocuklara seslenirken...”