Çok çalıştılar...

Kimi zaman güneşi bile göremediler!

Ekmek parasını...

Maden ocaklarında aradılar...

Alın terinin bile karşılığını alamıyorlardı!..

Vicdanlar sızlıyordu...

Öyle ki...

Ağlamak bile...

Hafifletmiyordu yaşadıkarı kocaman kocaman acıları...

Kaldı ki...

O acıları taşımak da zordu...

Mesela!

İnsanoğlu’nun “onuru” zedelenirse...

Nasıl tamir ederiz?

Yeniden doğmuş gibi olmasını...

Sağlamak için?

Neler yapmayız ki...

*

Aylarca ödenmeyen maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları için...

13 Nisan’da Ankara’ya yürümeye başladılar...

Sendikalı oldukları halde işten atıldıkları için...

Perişan durumdaydılar...

*

Emekçiler...

“Başkaları adına utanmaktan yorulduk...”

Diyorlardı!

Yetmez mi?

İlla ki...

“İnsani duygular bazı işverenler tarafından...

Fi tarihindeki olduğu gibi törpülenmeye devam mı etsin?”

Demeye kalmadı...



Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerinin...

Ödenmeyen maaş ve tazminatları için...

Devlet Baba adına...

Üç bakan devreye girdi...

İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Prof. Dr. Vedat Işıkhan...

Üstelik...

Bu üç sayın bakan da...

Maden sahibi adına...

Anlaşmaya kefil oldukları gibi...

Aynı zamanda da garantörlük üstlenmişlerdi...

Nitekim...

Doruk Madencilik işçilerinin eylemini bitirmeleri için...

“28 Nisan 2026” da garantör oldular...

*

Bakanlık temsilcileri ve...

Holding yetkililerinin katıldığı görüşmeler sonucunda...

İşçilerin tüm alacaklarının...

(Buraya dikkat!)

15 Mayıs'a kadar ödeneceğini taahhüt ettiler...

Ne var ki...

Verilen süre içerisinde ödemelerin eksik kalması ve...

Bir kısım işçinin tazminatlarının ödenmemesi sebebiyle...

Madenciler yeniden eylem sürecine başladı...

Yazık değil mi, onca alın terine, onca emeğe?

*

Bitiriyoruz...

Bağımsız Maden İş Sendikası’ne göre...

Üç ayrı bakanlığın garantörlüğüne karşın...

Holdingin...

15 Mayıs’ta ödeme yapacağına karşın sözler tutulmadı...

Bir kısım çalışan parasını aldı, bazı işçiler ise...

Alın terinin karşılığını evine götüremedi...

Bakalım...

Üç bakanın garantör olmasına karşın...

Madenciler alacaklarını ne zaman harcayabilecekler?

Ve, tabii ki...

Bu kaos nasıl sona erecek?

Nokta...

Hamiş: Sendika’dan en taze açıklama: “Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu güçlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların hem de holding merkezlerinin önü direniş alanıdır...’’

Sonsöz: “Grev hakkı, demokratik bir toplumun temelidir; emeğe saygı ise grev hakkına saygıdan geçer...”