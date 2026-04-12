Küresel piyasalarda altının ateşi yükselirken, Türkiye'nin iç piyasadaki altın stratejisine yönelik ortaya atılan bazı iddialar büyük yankı uyandırdı. Hazine'nin altın bakiyesindeki azalışın "teknik bir eksiklik" olarak yorumlanması üzerine yetkili kurumlardan jet hızıyla çok net bir yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde altın cinsi iç borçlanma politikalarında köklü bir revizyona gidildiğini açıkladı. Vatandaşların en çok araştırdığı "Türkiye neden altın sattı" sorusunun arkasında aslında borç stokunu yönetmek için atılan stratejik ve kontrollü adımlar yatıyor.

TÜRKİYE ALTIN MI SATTI, HAZİNE NEDEN ALTIN SATIYOR?

Kamuoyunda sıkça tartışılan haberler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, altın varlıklarındaki düşüşün bilinçli bir tercihin sonucu olduğu dile getirildi. Bakanlığın altın borç stokunun payının azaltılmasının nedeninin ise borçların daha dengeli bir yapıya kavuşturulmak istenmesi.

2026 ALTIN CİNSİ BORÇ ÇEVİRME (ROLL-OVER) ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Yenilenen borçlanma stratejisinin en dikkat çeken bölümünü borç çevirme oranları oluşturdu. 2026 yılının ilk üç aylık (Ocak-Mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma politikasında radikal bir revizyona gidildi. Bakanlık, vadesi gelen altın cinsi borçların tamamını yenilemek yerine, borç çevirme (roll-over) oranını bilinçli bir kararla yüzde 76 seviyesinde tuttu. Bu oran, piyasa koşulları ve yatırımcı talepleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek belirlendi.

TÜRKİYE'NİN YENİ ALTIN BORÇLANMA STRATEJİSİ NASIL İŞLEYECEK?

Atılan yeni adımla birlikte Türkiye'nin altın borcu miktarının vade yapısı da değişti. Buna göre, , çevrilen altın cinsi yükümlülüklerde farklı vade seçenekleri uygulandı. Bu yeni yaklaşım sayesinde borç ödeme profili çok daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir hale geliyor. Yapılan açıklamada, maliyet ve risk dengesini başarıyla koruyan bu stratejik altın adımlarının önümüzdeki dönemde de kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.